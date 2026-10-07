Bortolan & Carnevali ha ricevuto il riconoscimento di “Ufficio stampa dell’anno” ai Food and Travel Italia Awards 2026. Il premio è stato assegnato venerdì 2 ottobre a Presicce, in provincia di Lecce, durante la serata della nona edizione degli Awards, manifestazione dedicata ai settori del turismo, dell’ospitalità, della gastronomia e del lifestyle. La cerimonia ha riunito realtà italiane e internazionali attive nei diversi comparti legati all'accoglienza e al viaggio. Tra i riconoscimenti assegnati nel corso della serata anche quello destinato agli uffici stampa, con Bortolan & Carnevali premiato per il lavoro svolto nella comunicazione dei settori hospitality, ristorazione e turismo. Il riconoscimento arriva al termine di un percorso professionale sviluppato attraverso il rapporto con le imprese e con il mondo dell’informazione, con l’obiettivo di mettere in relazione le esigenze della comunicazione con quelle editoriali dei media.