A PRESICCE
Bortolan & Carnevali è l’ufficio stampa dell’anno ai Food and Travel Italia Awards 2026
Bortolan & Carnevali ha ricevuto il premio “Ufficio stampa dell’anno” ai Food and Travel Italia Awards 2026. Il riconoscimento è stato assegnato a Presicce, nel Salento, durante la nona edizione
Bortolan & Carnevali ha ricevuto il riconoscimento di “Ufficio stampa dell’anno” ai Food and Travel Italia Awards 2026. Il premio è stato assegnato venerdì 2 ottobre a Presicce, in provincia di Lecce, durante la serata della nona edizione degli Awards, manifestazione dedicata ai settori del turismo, dell’ospitalità, della gastronomia e del lifestyle. La cerimonia ha riunito realtà italiane e internazionali attive nei diversi comparti legati all'accoglienza e al viaggio. Tra i riconoscimenti assegnati nel corso della serata anche quello destinato agli uffici stampa, con Bortolan & Carnevali premiato per il lavoro svolto nella comunicazione dei settori hospitality, ristorazione e turismo. Il riconoscimento arriva al termine di un percorso professionale sviluppato attraverso il rapporto con le imprese e con il mondo dell’informazione, con l’obiettivo di mettere in relazione le esigenze della comunicazione con quelle editoriali dei media.
Un riconoscimento per il lavoro negli ambiti food e turismo
Bortolan & Carnevali opera affiancando realtà dell’ospitalità, della ristorazione e del turismo nella costruzione delle proprie strategie di comunicazione. Il lavoro comprende il rapporto con i media e la definizione dei contenuti destinati a raccontare luoghi, persone, aziende e progetti. La specificità delle singole realtà rappresenta uno degli elementi su cui si basa l’attività dell’ufficio stampa: non un racconto standardizzato, ma un lavoro costruito a partire dalle caratteristiche e dalle storie dei soggetti seguiti.
Il premio inserisce Bortolan & Carnevali all’interno di una manifestazione che mette insieme alcuni dei principali ambiti della filiera dell’accoglienza. Turismo, ristorazione, ospitalità e gastronomia sono infatti tra i settori al centro dei Food and Travel Italia Awards, arrivati nel 2026 alla nona edizione. Per un ufficio stampa specializzato in questi comparti, il riconoscimento rappresenta quindi un attestato legato al lavoro di comunicazione e alle relazioni costruite nel tempo con il mondo editoriale.