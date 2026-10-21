Sono state consegnate al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella le onorificenze ai nuovi Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2026. Tra i 25 imprenditori insigniti con l'onoreficenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro”, sette sono legati all’agroalimentare, al vino e alla ristorazione: Marina Cvetic, Sabato D’Amico, Gioconda Gritti, Ambrogio Invernizzi, Micaela Pallini, Bruno Piraccini e Giacomo Ponti.

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La cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2026

La consegna delle insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro si è svolta al Palazzo del Quirinale il 21 ottobre. Sono intervenuti il presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Ugo Salerno, e il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Al termine della consegna delle onorificenze e degli attestati agli Alfieri del Lavoro, Mattarella ha pronunciato un discorso dedicato al ruolo dell’impresa e del lavoro nella vita economica e sociale del Paese.

Marina Cvetic con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Marina Cvetic con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Sabato D'Amico con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Sabato D'Amico con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Gioconda Gritti, per tutti Bruna Cerea con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Gioconda Gritti, per tutti Bruna Cerea con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Ambrogio Invernizzi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Ambrogio Invernizzi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Micaela Pallini con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Micaela Pallini con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Bruno Piraccini con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Bruno Piraccini con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Giacomo Ponti con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Giacomo Ponti con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella