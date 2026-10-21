Sono state consegnate al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella le onorificenze ai nuovi Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2026. Tra i 25 imprenditori insigniti con l'onoreficenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro”, sette sono legati all’agroalimentare, al vino e alla ristorazione: Marina Cvetic, Sabato D’Amico, Gioconda Gritti, Ambrogio Invernizzi, Micaela Pallini, Bruno Piraccini e Giacomo Ponti.

La consegna delle insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro si è svolta al Palazzo del Quirinale il 21 ottobre. Sono intervenuti il presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Ugo Salerno, e il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Al termine della consegna delle onorificenze e degli attestati agli Alfieri del Lavoro, Mattarella ha pronunciato un discorso dedicato al ruolo dell’impresa e del lavoro nella vita economica e sociale del Paese.