Aveva 85 anni e per oltre sessant'anni ha custodito e tramandato le ricette della tradizione dolciaria ericina. Con la morte di Maria Grammatico, avvenuta a Erice dopo una grave malattia, scompare una delle figure che più hanno contribuito a far conoscere la pasticceria siciliana fuori dai confini dell'isola. La sua bottega di via Vittorio Emanuele è stata per decenni un punto di riferimento per chi cercava i dolci della tradizione conventuale, a partire dalla genovese ericina, diventata il simbolo del suo lavoro. Negli ultimi mesi la malattia l'aveva costretta ad allontanarsi dal laboratorio, ma fino a poco tempo fa Grammatico aveva continuato a seguire il lavoro dei pasticceri e ad accogliere i clienti. Un rapporto diretto con la produzione e con il pubblico che ha accompagnato tutta la sua attività, senza interrompere il legame con le preparazioni apprese durante l'infanzia.

Maria Grammatico è scomparsa a 85 anni

Dalle ricette delle suore alla prima pasticceria, aperta nel 1964

La storia professionale di Maria Grammatico comincia all'Istituto San Carlo di Erice, dove entrò a soli 11 anni, dopo la morte prematura del padre. Affidata alle suore di clausura, imparò osservando e partecipando alla preparazione dei dolci destinati alle ricorrenze e alle occasioni speciali. In quel contesto acquisì conoscenze che sarebbero diventate la base del suo futuro lavoro: dosi, tecniche, tempi di lavorazione e segreti di una produzione dolciaria che rischiava di restare confinata all'interno dei monasteri. Dopo aver lasciato l'istituto, il 1° giugno 1964 aprì la propria pasticceria. I mezzi a disposizione erano limitati: per cominciare aveva soltanto tre chili di mandorle, con cui preparò i primi dolci da vendere. Da quell'inizio prese forma un'attività destinata a diventare un riferimento per la pasticceria tradizionale siciliana. La sua vicenda è stata raccontata anche nel libro Mandorle amare, scritto insieme alla giornalista e studiosa americana Mary Taylor Simeti. Il volume ha contribuito a far conoscere la storia personale di Grammatico e il patrimonio di ricette che aveva appreso dalle religiose, portando l'attenzione internazionale su una tradizione gastronomica poco conosciuta al di fuori della Sicilia.

La genovese ericina e i dolci della tradizione conventuale

Tra le numerose preparazioni del laboratorio, dalla pasta reale ai mustazzoli, dai sospiri ai bocconcini di Erice, è stata soprattutto la genovese a identificare il lavoro di Maria Grammatico. Il dolce, tipico della tradizione ericina, si distingue per il guscio di pasta frolla e il ripieno di crema pasticcera profumata al limone. La cottura e il servizio contribuiscono a definirne il carattere: viene proposta calda, appena sfornata, con una spolverata di zucchero a velo. Accanto alla genovese, la produzione comprendeva cannoli, cassate, dolci di mandorla e specialità legate al calendario delle feste. Un repertorio che Grammatico ha continuato a realizzare e trasmettere, mantenendo al centro le lavorazioni artigianali e la riconoscibilità delle ricette apprese durante gli anni trascorsi nell'istituto.