LUTTO
È morta Maria Grammatico: aveva portato fuori dai conventi le antiche ricette dei dolci siciliani
È morta a 85 anni Maria Grammatico, la pasticciera di Erice che ha fatto conoscere la genovese e i dolci della tradizione conventuale. La sua bottega, aperta nel 1964, ha custodito un patrimonio di antiche ricette
Aveva 85 anni e per oltre sessant'anni ha custodito e tramandato le ricette della tradizione dolciaria ericina. Con la morte di Maria Grammatico, avvenuta a Erice dopo una grave malattia, scompare una delle figure che più hanno contribuito a far conoscere la pasticceria siciliana fuori dai confini dell'isola. La sua bottega di via Vittorio Emanuele è stata per decenni un punto di riferimento per chi cercava i dolci della tradizione conventuale, a partire dalla genovese ericina, diventata il simbolo del suo lavoro. Negli ultimi mesi la malattia l'aveva costretta ad allontanarsi dal laboratorio, ma fino a poco tempo fa Grammatico aveva continuato a seguire il lavoro dei pasticceri e ad accogliere i clienti. Un rapporto diretto con la produzione e con il pubblico che ha accompagnato tutta la sua attività, senza interrompere il legame con le preparazioni apprese durante l'infanzia.
Dalle ricette delle suore alla prima pasticceria, aperta nel 1964
La storia professionale di Maria Grammatico comincia all'Istituto San Carlo di Erice, dove entrò a soli 11 anni, dopo la morte prematura del padre. Affidata alle suore di clausura, imparò osservando e partecipando alla preparazione dei dolci destinati alle ricorrenze e alle occasioni speciali. In quel contesto acquisì conoscenze che sarebbero diventate la base del suo futuro lavoro: dosi, tecniche, tempi di lavorazione e segreti di una produzione dolciaria che rischiava di restare confinata all'interno dei monasteri.
Dopo aver lasciato l'istituto, il 1° giugno 1964 aprì la propria pasticceria. I mezzi a disposizione erano limitati: per cominciare aveva soltanto tre chili di mandorle, con cui preparò i primi dolci da vendere. Da quell'inizio prese forma un'attività destinata a diventare un riferimento per la pasticceria tradizionale siciliana. La sua vicenda è stata raccontata anche nel libro Mandorle amare, scritto insieme alla giornalista e studiosa americana Mary Taylor Simeti. Il volume ha contribuito a far conoscere la storia personale di Grammatico e il patrimonio di ricette che aveva appreso dalle religiose, portando l'attenzione internazionale su una tradizione gastronomica poco conosciuta al di fuori della Sicilia.
La genovese ericina e i dolci della tradizione conventuale
Tra le numerose preparazioni del laboratorio, dalla pasta reale ai mustazzoli, dai sospiri ai bocconcini di Erice, è stata soprattutto la genovese a identificare il lavoro di Maria Grammatico. Il dolce, tipico della tradizione ericina, si distingue per il guscio di pasta frolla e il ripieno di crema pasticcera profumata al limone. La cottura e il servizio contribuiscono a definirne il carattere: viene proposta calda, appena sfornata, con una spolverata di zucchero a velo. Accanto alla genovese, la produzione comprendeva cannoli, cassate, dolci di mandorla e specialità legate al calendario delle feste. Un repertorio che Grammatico ha continuato a realizzare e trasmettere, mantenendo al centro le lavorazioni artigianali e la riconoscibilità delle ricette apprese durante gli anni trascorsi nell'istituto.
La bottega di via Vittorio Emanuele 14 è diventata negli anni una tappa per visitatori, giornalisti gastronomici e professionisti della cucina provenienti anche dall'estero. Un'attività che ha contribuito a legare il nome della pasticciera non soltanto a una produzione dolciaria, ma anche alla storia gastronomica di Erice. La scomparsa lascia un vuoto nella comunità locale. Con lei se ne va una protagonista della pasticceria siciliana, ma resta il patrimonio di preparazioni e conoscenze che ha contribuito a sottrarre all'oblio, trasformando le ricette della clausura in una parte riconoscibile della cultura gastronomica del territorio.