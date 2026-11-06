INGRESSI
Michelin, sono 37 i nuovi ristoranti Bib Gourmand della Guida 2027
La Guida Michelin anticipa i Bib Gourmand 2027: sono 37 i nuovi ristoranti premiati e 276 quelli complessivi in Italia. L'Emilia-Romagna guida la classifica regionale con 39 indirizzi, davanti al Piemonte
Sono 37 i nuovi ristoranti Bib Gourmand della Guida Michelin Italia 2027, che portano a 276 il numero complessivo degli indirizzi insigniti del riconoscimento. L'annuncio precede la presentazione ufficiale della nuova edizione della Guida, prevista il 12 novembre al Teatro Municipale di Piacenza, quando saranno svelate anche le nuove Stelle e gli altri riconoscimenti. Il Bib Gourmand, identificato dal tradizionale Omino Michelin sorridente, distingue i ristoranti che propongono una cucina di qualità a un prezzo contenuto. Il riconoscimento considera quindi il rapporto tra esperienza gastronomica e spesa, ma anche la capacità di esprimere un'identità culinaria riconoscibile, attraverso la valorizzazione delle materie prime e delle tradizioni gastronomiche locali. Delle 37 nuove insegne, 25 erano già presenti nella selezione Michelin del 2026 e ottengono ora il Bib Gourmand. Un dato che evidenzia come il riconoscimento possa arrivare anche in un secondo momento rispetto all'ingresso nella Guida, premiando ristoranti che si sono distinti per la proposta gastronomica e la sua accessibilità.
Dalla cucina di mare alle tradizioni locali, le nuove insegne
La distribuzione delle novità attraversa diverse aree del Paese e comprende ristoranti con proposte gastronomiche differenti. Dalle Langhe alla Barbagia, dalla Toscana alle isole Eolie, la selezione comprende cucine di mare, piatti legati alla tradizione territoriale e interpretazioni contemporanee. «La selezione dei nuovi Bib Gourmand di quest'anno testimonia il dinamismo della scena gastronomica italiana, capace di rinnovarsi valorizzando al tempo stesso la straordinaria diversità dei suoi territori e delle sue tradizioni», ha commentato Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida Michelin. «Tutti condividono la stessa promessa: proporre una cucina di qualità, generosa e accessibile». Tra le nuove insegne figurano anche quattro ristoranti del Mezzogiorno. In Campania entrano Casa Scarica Cucina Da Vivere, a Gragnano, e Luminist Cafè Bistrot, a Napoli. In Sicilia il riconoscimento va a Osteria Mercede, a Palermo, e Trattoria da Pina di Maniaci, sull'isola di Vulcano.
Bib Gourmand, Emilia-Romagna al primo posto con 39 ristoranti
La fotografia della selezione complessiva conferma il peso di alcune regioni nella rete dei Bib Gourmand italiani. L'Emilia-Romagna guida la classifica con 39 ristoranti, seguita dal Piemonte, che raggiunge quota 36. Alle loro spalle si collocano la Toscana con 24 indirizzi, la Lombardia con 23 e il Lazio con 21. Le prime cinque regioni concentrano quindi una parte significativa dei 276 ristoranti premiati, pur in una selezione che comprende insegne distribuite lungo tutta la Penisola. Il primato emiliano-romagnolo arriva a pochi giorni dalla cerimonia ufficiale di presentazione della Guida, che quest'anno si svolgerà proprio a Piacenza. L'appuntamento del 12 novembre, trasmesso in diretta sul canale YouTube della Michelin Guide, completerà il quadro della selezione 2027 con l'annuncio dei nuovi ristoranti Stellati, dei Premi Speciali Michelin e dei riconoscimenti Passion Dessert, dedicati alla qualità dell'offerta dolciaria.
Michelin, ecco i 37 nuovi Bib Gourmand
Ecco i 37 nuovi ristoranti Bib Gourmand della Guida Michelin Italia 2027.
Piemonte
- Ciccio Bistrot - Tortona (AL)
- Osteria dell’Unione - Treiso (CN)
- Pesceria San Martino - Ciriè (TO)
- Antica Trattoria Cirio - Torino (TO)
Liguria
- Trattoria Rensin - Campomorone (GE)
- Toe Drûe - Genova (GE)
- Il Michelaccio - Genova (GE)
- Osteria Stella - Masone (GE)
Lombardia
- Olio Fishbar - Saronno (VA)
Friuli-Venezia Giulia
- Il Favri - San Giorgio della Richinvelda (PN)
Veneto
- Antica Osteria Al Forno - Refrontolo (TV)
- Stella d’Italia - Pastrengo (VR)
Emilia-Romagna
- Zivieri - Bologna (BO)
- Da Noemi - Ferrara (FE)
- Quel Fantastico Giovedì - Ferrara (FE)
- Entrà - Finale Emilia (MO)
- Trattoria Leoni - Barbiano (PR)
- La Marianna - Rimini (RN)
Toscana
- L’Oca Bonda - Impruneta (FI)
- Il Pozzo - Sant’Angelo in Colle (SI)
Lazio
- Elementi - Latina (LT)
- Tinello Bistrot - Castel Gandolfo (RM)
- AVUS - Marino (RM)
- Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano (RM)
- Mamma Orso - Roma (RM)
- Shiroya - Roma (RM)
- Trattoria del Cimino dal 1895 - Caprarola (VT)
- Convivial - Tuscania (VT)
Campania
- Casa Scarica Cucina Da Vivere - Gragnano (NA)
- Luminist Cafè Bistrot - Napoli (NA)
Abruzzo
- Entroterra Trattoria Sostenibile - Teramo (TE)
Molise
- Ausa - Isernia (IS)
Puglia
- Osteria Terra Arsa - Foggia (FG)
Sardegna
- Abbamele Osteria - Mamoiada (NU)
- ORIGINI - Narcao (SU)
Sicilia
- Osteria Mercede - Palermo (PA)
- Trattoria da Pina di Maniaci - Vulcano (ME)