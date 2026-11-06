Michelin, sono 37 i nuovi ristoranti Bib Gourmand della Guida 2027

Sono 37 i nuovi ristoranti Bib Gourmand della Guida Michelin Italia 2027, che portano a 276 il numero complessivo degli indirizzi insigniti del riconoscimento. L'annuncio precede la presentazione ufficiale della nuova edizione della Guida, prevista il 12 novembre al Teatro Municipale di Piacenza, quando saranno svelate anche le nuove Stelle e gli altri riconoscimenti. Il Bib Gourmand, identificato dal tradizionale Omino Michelin sorridente, distingue i ristoranti che propongono una cucina di qualità a un prezzo contenuto. Il riconoscimento considera quindi il rapporto tra esperienza gastronomica e spesa, ma anche la capacità di esprimere un'identità culinaria riconoscibile, attraverso la valorizzazione delle materie prime e delle tradizioni gastronomiche locali. Delle 37 nuove insegne, 25 erano già presenti nella selezione Michelin del 2026 e ottengono ora il Bib Gourmand. Un dato che evidenzia come il riconoscimento possa arrivare anche in un secondo momento rispetto all'ingresso nella Guida, premiando ristoranti che si sono distinti per la proposta gastronomica e la sua accessibilità.