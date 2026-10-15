Si è svolto lo scorso 5 ottobre, nella cornice del Golfo del Tigullio, il primo Festival delle Premiate trattorie italiane. Organizzato dall’Associazione Premiate trattorie italiane insieme al partner Triple A, l’appuntamento ha riunito le insegne aderenti e offerto agli ospiti l’opportunità di assaggiare, nei diversi momenti della giornata, le proposte delle 24 trattorie presenti.

I rappresentanti delle trattorie presenti

Degustazioni e incontri dedicati al vino e alla ristorazione

Il programma pomeridiano, ospitato all’ex Convento dell’Annunziata, ha richiamato oltre 400 persone. Sulla terrazza affacciata sul mare si sono alternati i banchi di degustazione dei vini Triple A e le proposte di street food di alcune trattorie associate, affiancate dalle realtà locali L’Anciua e Gelateria 100% Naturale. Nel pomeriggio si è tenuto l’incontro dedicato alle donne nel mondo del vino e della trattoria. Sono intervenute le produttrici Elena Pantaleoni, Arianna Occhipinti, Sofia Pepe ed Elisabetta Foradori, insieme a Federica Rossini e Gabriella Devetak. Il confronto, moderato da Eugenio Signoroni e Matteo Circella, si è concluso con l’intervento di Luca Gargano.

Due nuove trattorie nell'associazione dal 2027

La manifestazione si è poi trasferita al Grand Hotel dei Castelli, affacciato sulle baie di Sestri Levante (Ge). Qui l’aperitivo, curato da altre trattorie associate, è stato accompagnato dai vini delle cantine Possa e La Felce, provenienti dall’area delle Cinque Terre. Durante la serata il presidente Simone Circella, affiancato dalla coordinatrice Beatrice Tarizzo e dall’ospite Marco Bolasco, ha annunciato i due ingressi previsti per il 2027: la Trattoria Da Doro di Solagna (Vi), in Veneto, e La Capanna di Eraclio di Codigoro (Fe), in Emilia-Romagna. Con queste adesioni, l’associazione raggiungerà 26 insegne. La cena conclusiva ha proposto piatti realizzati a quattro mani dalle restanti trattorie, abbinati ai vini delle quattro produttrici protagoniste dell’incontro pomeridiano.

Dal 2027 la Trattoria Da Doro e La Capanna di Eraclio entreranno nell'Associazione Premiate trattorie italiane

Le 24 trattorie presenti al festival