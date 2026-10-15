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Si è svolto lo scorso 5 ottobre, nella cornice del Golfo del Tigullio, il primo Festival delle Premiate trattorie italiane. Organizzato dall’Associazione Premiate trattorie italiane insieme al partner Triple A, l’appuntamento ha riunito le insegne aderenti e offerto agli ospiti l’opportunità di assaggiare, nei diversi momenti della giornata, le proposte delle 24 trattorie presenti.

Premiate trattorie italiane, oltre 400 ospiti al primo festival. Nel 2027 due nuovi ingressi
I rappresentanti delle trattorie presenti

Degustazioni e incontri dedicati al vino e alla ristorazione

Il programma pomeridiano, ospitato all’ex Convento dell’Annunziata, ha richiamato oltre 400 persone. Sulla terrazza affacciata sul mare si sono alternati i banchi di degustazione dei vini Triple A e le proposte di street food di alcune trattorie associate, affiancate dalle realtà locali L’Anciua e Gelateria 100% Naturale. Nel pomeriggio si è tenuto l’incontro dedicato alle donne nel mondo del vino e della trattoria. Sono intervenute le produttrici Elena Pantaleoni, Arianna Occhipinti, Sofia Pepe ed Elisabetta Foradori, insieme a Federica Rossini e Gabriella Devetak. Il confronto, moderato da Eugenio Signoroni e Matteo Circella, si è concluso con l’intervento di Luca Gargano.

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Due nuove trattorie nell'associazione dal 2027

La manifestazione si è poi trasferita al Grand Hotel dei Castelli, affacciato sulle baie di Sestri Levante (Ge). Qui l’aperitivo, curato da altre trattorie associate, è stato accompagnato dai vini delle cantine Possa e La Felce, provenienti dall’area delle Cinque Terre. Durante la serata il presidente Simone Circella, affiancato dalla coordinatrice Beatrice Tarizzo e dall’ospite Marco Bolasco, ha annunciato i due ingressi previsti per il 2027: la Trattoria Da Doro di Solagna (Vi), in Veneto, e La Capanna di Eraclio di Codigoro (Fe), in Emilia-Romagna. Con queste adesioni, l’associazione raggiungerà 26 insegne. La cena conclusiva ha proposto piatti realizzati a quattro mani dalle restanti trattorie, abbinati ai vini delle quattro produttrici protagoniste dell’incontro pomeridiano.

Premiate trattorie italiane, oltre 400 ospiti al primo festival. Nel 2027 due nuovi ingressi
Dal 2027 la Trattoria Da Doro e La Capanna di Eraclio entreranno nell'Associazione Premiate trattorie italiane

Le 24 trattorie presenti al festival

Il primo Festival delle Premiate trattorie italiane si è così chiuso con un arrivederci alla prossima edizione, confermando Sestri Levante come luogo d’incontro tra cultura gastronomica, territorio e convivialità. A seguire, l’elenco (in ordine alfabetico) delle trattorie presenti: Ai Due Platani; Albergo Ristorante Cacciatori; Amerigo 1934; Antica Osteria del Mirasole; Antichi Sapori; Antica Trattoria del Gallo; Boivin; Botteghe Antiche; Caffè la Crepa; Cibus Ristorante; Trattoria Da Burde; Hostaria Nangalarruni; Il Capanno; L’Arcangelo; La Brinca; Lo Stuzzichino; Lokanda Devetak 1870; Pitzock; Sora Maria e Arcangelo; Trattoria del Cimino 1895; Trattoria Entrà; Enoteca della Valpolicella; Trattoria Visconti; Vecchia Marina.