Un uomo armato ha rapinato la pizzeria Pizzalonga Away di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, ed è fuggito con circa 600 euro. È successo martedì 1° settembre, poco prima della chiusura, quando il rapinatore ha puntato una pistola prima contro la cassiera e poi contro il titolare, intervenuto dopo essersi accorto di quanto stava accadendo nel locale.

Assalto armato in una pizzeria del Padovano: rapinati 600 euro

La rapina poco prima della chiusura

Erano circa le 21.50 e nella pizzeria di via Marconi si trovavano ancora la cassiera e il pizzaiolo, mentre il proprietario, originario del Bangladesh e alla guida dell’attività dal 2021, era all’esterno. In quel momento è entrato un giovane con il volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica. Indossava pantaloni corti e una maglietta a maniche corte, portava un cappellino e aveva uno zaino sulle spalle.

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Il giovane si è diretto verso la cassa, ha estratto la pistola e l’ha puntata contro la dipendente, intimandole di consegnargli subito il denaro. Nel frattempo, il titolare si è reso conto che era in corso una rapina ed è intervenuto, ma l’uomo ha rivolto l’arma anche verso di lui. Preso l’incasso della serata, il rapinatore è uscito dalla pizzeria e si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

Il racconto del titolare