A PONTE SAN NICOLÒ
Rapina a mano armata in una pizzeria del Padovano: rubati circa 600 euro
Martedì 1° settembre, a Ponte San Nicolò, poco prima della chiusura, un giovane ha puntato una pistola contro la cassiera e poi verso il titolare, prima di fuggire con l'intero incasso della serata e far perdere le proprie tracce
Un uomo armato ha rapinato la pizzeria Pizzalonga Away di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, ed è fuggito con circa 600 euro. È successo martedì 1° settembre, poco prima della chiusura, quando il rapinatore ha puntato una pistola prima contro la cassiera e poi contro il titolare, intervenuto dopo essersi accorto di quanto stava accadendo nel locale.
La rapina poco prima della chiusura
Erano circa le 21.50 e nella pizzeria di via Marconi si trovavano ancora la cassiera e il pizzaiolo, mentre il proprietario, originario del Bangladesh e alla guida dell’attività dal 2021, era all’esterno. In quel momento è entrato un giovane con il volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica. Indossava pantaloni corti e una maglietta a maniche corte, portava un cappellino e aveva uno zaino sulle spalle.
Il giovane si è diretto verso la cassa, ha estratto la pistola e l’ha puntata contro la dipendente, intimandole di consegnargli subito il denaro. Nel frattempo, il titolare si è reso conto che era in corso una rapina ed è intervenuto, ma l’uomo ha rivolto l’arma anche verso di lui. Preso l’incasso della serata, il rapinatore è uscito dalla pizzeria e si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce.
Il racconto del titolare
Per il proprietario si tratta del secondo episodio subito nella sua attività, anche se la prima volta era stato un furto. Stavolta, però, lui e la cassiera sono stati minacciati con una pistola. «Sono ancora sconvolto per quello che è accaduto - ha raccontato il titolare al Corriere. È il secondo furto che subisco, ma questa volta è stata una rapina, con una pistola puntata contro di noi. Sono stati veramente attimi di paura».