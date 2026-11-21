Per il settimo anno, per iniziativa dell'Enoteca regionale del Roero di Canale d'Alba (Cn), si è svolto a Roma, all'Hotel Anantara, un viaggio enogastronomico tra le eccellenze di un territorio vocato, Patrimonio Unesco, sulla sponda sinistra del Tanaro, tra la pianura di Carmagnola e le basse colline dell'Astigiano. È una formula consolidata per raccontare una destinazione e la sua attrattività, condividendo l'esperienza con i rappresentanti dei suoi protagonisti, come ha dimostrato la presenza di numerosi sindaci e di rappresentanti di associazioni e delle cantine associate.

L'hotel Anantara di Roma

Il Roero si racconta tra enogastronomia e turismo

All'evento, organizzato in collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte, il presidente dell'Enoteca, Marco Perosino, ha evidenziato il ruolo delle eccellenze agroalimentari nelle economie locali e l'impegno delle piccole comunità a non disperdere patrimoni preziosi e attività che nei secoli sono diventate parte essenziale della cultura e della quotidianità. «Ogni azione promozionale - ha detto - rappresenta un'opportunità strategica per far conoscere il nostro territorio e quello della provincia cuneese, sempre più apprezzati dal turismo internazionale oltre che dai cosiddetti visitatori del gusto. L'offerta enoturistica è consolidata ma è in crescita l'attrattività per le attività outdoor e in particolare per i cicloturisti».

Vista sul borgo di Govone e sulle colline del Roero

«Per questo - ha proseguito - è importante dare voce ai tanti operatori impegnati, a cominciare dalle nostre oltre 70 cantine associate. Questo appuntamento di Roma si inserisce in questo percorso portando le eccellenze enogastronomiche espressioni di qualità, tradizioni e identità territoriali piemontesi». Il Roero offre bellezza e gusto in tutte le stagioni, tra le colline del vino, i boschi, i noccioleti e i frutteti di mele e di pere. Se ne può riscoprire il fascino conosciuto nelle pagine di scrittori come Davide Lajolo, Cesare Pavese o Nuto Revelli. Molto curata è l'accoglienza, con varie strutture e una tradizione gastronomica che si colloca nel solco della più tipica cucina albese.

Dal Nebbiolo all'Arneis, i vini simbolo del territorio

Il valore dell'incontro tra vino, gastronomia e territorio è stato sottolineato dall'avvocato Massimo Corrado dell'associazione Go Wine, da sempre impegnata nella promozione dell'enoturismo e della cultura del vino, stimolando il dialogo tra produttori e consumatori. «Il Roero - ha detto - è da sempre vocato alla coltivazione della vite e il vino, oltre ad assumere un valore simbolico, è alla base dell'economia locale e regionale». Dell'autoctono Nebbiolo, da cui nasce il Rosso Roero, si trovano tracce fin dal XIII secolo e si perde nel tempo anche la coltivazione dell'Arneis (detto il "Nebbiolo Bianco"), ora anche in versione Riserva. Si producono anche Favorita, Barbera d'Alba e Nebbiolo d'Alba. La tradizione viene sviluppata al meglio privilegiando in genere la vinificazione in purezza da monovitigno, valorizzando la biodiversità. Come per il Moscato d'Asti, dal vitigno Moscato presente in varie regioni italiane ma che qui può esprimersi diversamente, segnando la viticoltura di una regione.

Il Nebbiolo, vitigno autoctono del Roero

I piatti della tradizione roerina protagonisti a Roma

Con il menu della tradizione roerina sono stati degustati altri vini, dalla Barbera del Monferrato al Barolo fino al Calosso. I piatti serviti, la cui risonanza ha varcato i suoi confini geografici, hanno soddisfatto le aspettative degli ospiti romani. Sono stati la battuta a coltello di Fassona, la salsiccia di Bra, l'insalata di Cappone di Moretta, seguiti dai mitici agnolotti al plin con tartufo. A seguire, una selezione di formaggi guarniti con miele delle Rocche del Roero, come la Robiola di capra di Cherasco, il Raschera e alcune tome. Conclusione dolce con le offelle, cibo di recupero da una ricetta del 1881, creata impastando con miele rimasugli di torrone. Colpo di teatro finale, tra gli applausi, il taglio di un panettone con zabaione al Moscato di 20 kg dell'azienda Albertengo di Santo Stefano Belbo, gustato con entusiasmo seppure in largo anticipo sul Natale.

Battuta a coltello di Fassona, salsiccia di Bra e insalata di Cappone di Moretta Agnolotti al plin con tartufo Offelle Panettone con zabaione al Moscato dell'azienda Albertengo ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Battuta a coltello di Fassona, salsiccia di Bra e insalata di Cappone di Moretta Agnolotti al plin con tartufo Offelle Panettone con zabaione al Moscato dell'azienda Albertengo

Al convegno che ha preceduto la cena, ogni prodotto era stato raccontato dai produttori e dai sindaci dei vari comuni, spesso molto piccoli, insieme alle iniziative messe in campo per sostenere economicamente la propria comunità. Come quella di Carlo Mancuso di Castagnole delle Langhe, che propone da 10 anni l'iniziativa "Adotta un filare". Sono migliaia i cittadini del mondo che hanno aderito e che ogni anno ricevono 12 bottiglie di Barbera personalizzate da gustare o da donare agli amici.

L'Enoteca regionale del Roero e le iniziative per valorizzare il territorio