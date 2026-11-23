Quarantotto ore, tre cantine, un resort, due pastori, un B&B, una fattoria didattica, un castello e un numero imprecisato di tajarin. Soprattutto, un grande senso di comunità che accoglie e avvolge. È il bilancio del nostro tour nel Roero, la zona collinare sulla sponda sinistra del Tanaro che mostra con vigore le proprie bellezze grazie a una generazione di giovani imprenditori e artigiani dell’enogastronomia, dell’agricoltura e dell’ospitalità. Siamo in provincia di Cuneo, in un territorio caratterizzato da un po’ di geografia e molta anima astigiane. A fare gli onori di casa, il Consorzio di Tutela del Roero, che dal 2013 valorizza i vini della Docg Roero e promuove questa terra patrimonio Unesco. La produzione vinicola totale del sodalizio è di 7-8 milioni di bottiglie annue.

La base dell'itinerario è stato il Resort La Madernassa

L’itinerario ha avuto come base il Resort La Madernassa, un elegante complesso diffuso situato nel suggestivo borgo collinare di Guarene, premiato con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. La struttura offre camere confortevoli, una piscina, un'area benessere, il Pico Bistrot dedicato al tartufo e il ristorante gastronomico firmato dagli chef D'Errico.

Esperienze in cantina: Bajaj, Lanzarotti, Silvano Nizza

Bajaj, Adriano Moretti valorizza le vigne di famiglia anche in anfora

Nell’azienda agricola Bajaj di Monteu Roero abbiamo apprezzato la genuina ospitalità roerina nel contesto del panorama delle Rocche, una sorta di canyon scavato dal fiume su cui si affaccia la terrazza panoramica dell’agri-ristorante. «Siamo fortunati a vivere qui, il Roero è una terra ricca e qualsiasi cosa piantiamo cresce bene…» è la frase che si sente ripetere da queste parti. La storia della famiglia Moretti - papà Giovanni (astemio, come ironicamente non perde occasione di sottolineare suo figlio), mamma Mirella e il giovane Adriano - è emblematica della tradizione ortofrutticola e di allevamento animale. Esemplare la scelta che il 40enne Adriano ha fatto nel 2014, scegliendo di dare vigore alle proprie radici monteacutesi anziché emigrare ed espiantarle. È a lui che si deve la costruzione della Cantina e l’inizio dell’attività vinicola con la valorizzazione delle proprie viti, le cui uve precedentemente venivano vendute. Cinque ettari di vigneti su ventitré totali di terra di proprietà, per 20-25.000 bottiglie di vino “post naturale” - come dice Moretti - di produzione annua, 75-80% destinate al mercato italiano.

Le anfore di Bajaj

Ogni vigna è vinificata singolarmente e si utilizzano molto le anfore: il Roero Docg 2024 Gaiuccio è un ottimo Arneis con sei mesi di evoluzione in anfora, sapido, minerale, fruttato e armonico. Gli altri vini sono i Roero Docg Rosso e Arneis Riserva, i Doc Barbera d’Alba e Langhe Favorita e Nebbiolo, un Metodo Classico Barbera e un Vermouth bianco di Arneis su ricetta di Adriano. Bajaj propone corsi di cucina tradizionale e laboratori, esperienze che abbiamo condiviso preparando in prima persona i tipici tajarin (sottilissimi tagliolini all’uovo) e i capunet (involtini di cavolo verza ripieni, caratteristico piatto “povero” locale), consumati in un’allegra cena in famiglia. Da Bajaj abbiamo incontrato Francesco Monchiero, titolare della Cantina Monchiero Carbone di Canale e primo presidente del Consorzio di Tutela del Roero, oggi a capo di Piemonte Land of Wine. Meritata menzione per il suo Printi 2006 Roero Riserva Docg, accarezzato lievemente dal legno e dal sottile tannino: un vino ventenne con prospettiva di longevità.

Cascina Lanzarotti, il Roero tra vasche di cemento e Metodo Classico

Sempre a Monteu ha sede Cascina Lanzarotti, dove siamo stati accolti dai titolari Elisabetta Feimi e Carlo Ferrero, quarta generazione di una famiglia dedita in passato soprattutto alla frutticoltura. Oggi l'attività principale è vitivinicola e l’intera azienda - undici ettari di vigneti e altrettanti frutteti e boschi - è certificata Equalitas dal 2023. La produzione è di 75.000 bottiglie e il dato curioso è che un quarto del vino di Lanzarotti è ancora distribuito in damigiane, secondo la tradizione locale. In cantina si fa buon uso delle vasche di cemento per risparmiare energia, sfruttandone la capacità di trattenere il calore quando la temperatura esterna scende (i serbatoi d'acciaio vanno invece riscaldati artificialmente).

Cascina Lanzarotti: i vini degustati

Elegante il Soeli Metodo Classico Docg Roero Arneis 2021, linea Terroir. Piacevolmente fruttato il profumo del Bin Fait 2023 linea Cru, Nebbiolo Docg Roero da terreni sabbiosi, con finale in bocca delizioso e finemente tannico. Dodici le etichette di Lanzarotti, tre nella linea principale Terroir, completata dal Roero Arneis Docg Sette Gennaio Riserva Sant’Anna e dal Roero Nebbiolo Docg Carlinot Riserva Sru. Si produce anche Barbera d’Alba Doc, in versione classica e superiore.

Silvano Nizza, l’Arneis del 2016 dimostra che il bianco sa invecchiare

A Santo Stefano Roero abbiamo fatto visita all’azienda vinicola di Silvano Nizza, che produce 90.000 bottiglie da undici ettari di vigneti dall’età media di 40 anni: la vigna più vecchia è ottuagenaria, piantata dal nonno negli anni ‘40. I suoi vini monovitigno sono esportati per il 70%, prevalentemente in Belgio. La nostra esplorazione del Roero ha confermato la capacità dell’Arneis di resistere ed evolversi nel tempo, in particolare ci riferiamo al notevole Roero Arneis Docg 2016 di Nizza. Oltre ai Roero Docg (Arneis, Rosso e Rosso Riserva), Silvano produce i Doc d’Alba Nebbiolo, Barbera e Barbera Superiore, un Doc Langhe Rosato di Nebbiolo, un Arneis spumante metodo Martinotti e il dolce Birbet da uve Brachetto.

I vini di Silvano Nizza

Nell’annata 2014, la Cantina ha riservato un’edizione speciale dei suoi Roero Docg Nebbiolo ai Moonwalker, gli astronauti delle missioni Apollo che calpestarono il suolo lunare. Tutto nacque da una foto del pilota spaziale Al Worden con in mano una bottiglia di Silvano Nizza. Il nostro produttore ebbe l’opportunità di conoscere personalmente alcuni di quei “camminatori sulla luna” e ricevette dalla Nasa undici speciali etichette coi nomi degli storici personaggi, una partnership più unica che rara. Le bottiglie sono in bella mostra nella sala degustazioni dell’azienda.

I pastori del Roero

A San Lorenzo Roero, frazione di S. Stefano, vivono Paolo e Roberto Pertusio, “I Pastori del Roero”. Non capita tutti i giorni di incontrare due fratelli che hanno fatto dell’allevamento di capre allo stato semibrado e della microproduzione casearia la propria vita ed attività. Li abbiamo incontrati nei prati tra i loro vivaci animali e a tavola assaggiandone i formaggi di qualità, accompagnati dai vini delle Cantine Tibaldi di Pocapaglia e Benotti Rosavica di Priocca. Se la parola “biodiversità” vi fosse venuta a noia a forza di leggerla o ascoltarla, fate un salto dai Pastori per recuperarne il significato. Pascolo, boschi e 80 capre che abitano liberamente una terra variegata in compagnia dei cani da pastore.

I Pastori del Roero: pascolo, boschi e 80 capre che abitano liberamente il territorio

Tutto il latte prodotto viene lavorato in azienda e trasformato in formaggio destinato a clienti diretti: per farsi un'idea, da una capra si ricava una formaggetta fresca di un etto al giorno. Formaggi freschi, semistagionati e stagionati che contengono solo tre ingredienti: latte, caglio - esclusivamente vegetale - e sale. La lavorazione lattica dei Pastori prevede una lenta fermentazione naturale di quattro giorni: l’importante acidità che si sviluppa, protegge il prodotto da batteri indesiderati senza bisogno di aggiungere conservanti.

Juppi, frutta e didattica

Il giovane Daniele Occhetto ci ha raccontato la storia di frutticoltura della propria famiglia, iniziata più di un secolo fa a Montaldo Roero. Oggi l'azienda Juppi ha sede a Guarene, al confine con Alba, e si dedica principalmente alla coltivazione di pere e albicocche in diverse varietà e alla produzione di composte e nettare.

Juppi si dedica principalmente alla coltivazione di pere e albicocche

Nei dieci ettari di frutteti trovano spazio anche susini, meli e peschi, mentre altri due ettari sono riservati a noccioleti e vigneti la cui uva viene conferita a terzi. L’impresa agricola aderisce al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata Sqnpi e Il nome Juppi è un richiamo gioioso per i giovani scolari di elementari e medie che regolarmente svolgono attività ludiche ed educative nella fattoria didattica.

Juppi Frazione Castelrotto 41/A 12050 Guarene (CN) Italia

L’Ottavo Sapore, tra nocciole e castagne

Dal 2018 Elettra Griseri è titolare dell’azienda agricola B&B L’Ottavo Sapore, a Monteu. La coltivazione di cinque ettari di noccioleto della pregiata varietà Igp tonda gentile trilobata è il fiore all’occhiello dell’attività, che si concentra anche sulle castagne (la Canalina, dolce ed esclusiva delle terre delle Rocche) e sullo zafferano. Ricordiamo che il nocciolo non è un albero bensì un arbusto e ormai si coltiva quasi esclusivamente ad alberello.

Dalla spremitura a freddo della nocciola si estrae una grande quantità di olio ricco di antiossidanti e vitamina E: olio, farine, torte, creme e miele possono essere acquistati in loco e online. Nel primo weekend di ogni mese, Slow Food organizza a Monteu Roero una fiera-mercato con tutte le aziende roerine aderenti al progetto.

Le Scuderie del Castello Reale di Govone, il finale gastronomico del tour nel Roero