La novità firmata San Carlo prende ispirazione dai sapori della cucina messicana e li trasferisce in uno snack croccante. Le nuove PiùGusto sono tortilla di mais arrotolate, caratterizzate da un gusto che richiama quello della salsa messicana, con note speziate e un profilo aromatico deciso. Il prodotto si inserisce nella linea PiùGusto, che punta sulla contaminazione tra culture gastronomiche e sulla scoperta di sapori provenienti da diverse tradizioni. Un orientamento sintetizzato nel claim «Il gusto è dei curiosi», attraverso il quale il marchio associa il consumo dello snack alla possibilità di sperimentare combinazioni e suggestioni gastronomiche differenti. Con la nuova referenza, San Carlo propone un formato che si distingue per la forma arrotolata della tortilla e per il richiamo alla salsa messicana. La croccantezza del mais e il gusto speziato sono gli elementi su cui si concentra la proposta, pensata per occasioni di consumo informali, dalla pausa all'aperitivo fino ai momenti di convivialità.