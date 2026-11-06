PATATINE
San Carlo lancia le tortilla arrotolate PiùGusto alla salsa messicana
San Carlo amplia la linea PiùGusto con le nuove tortilla di mais arrotolate al gusto salsa messicana. Uno snack croccante e speziato che porta nel segmento delle patatine un richiamo alla cucina messicana
San Carlo amplia la gamma PiùGusto con una nuova referenza ispirata alla cucina messicana. Si tratta di PiùGusto Tortilla gusto salsa messicana, uno snack a base di mais che propone una combinazione di sapori speziati in un formato diverso dalle tradizionali patatine.
Uno snack per aperitivo e momenti di condivisione
La novità firmata San Carlo prende ispirazione dai sapori della cucina messicana e li trasferisce in uno snack croccante. Le nuove PiùGusto sono tortilla di mais arrotolate, caratterizzate da un gusto che richiama quello della salsa messicana, con note speziate e un profilo aromatico deciso. Il prodotto si inserisce nella linea PiùGusto, che punta sulla contaminazione tra culture gastronomiche e sulla scoperta di sapori provenienti da diverse tradizioni. Un orientamento sintetizzato nel claim «Il gusto è dei curiosi», attraverso il quale il marchio associa il consumo dello snack alla possibilità di sperimentare combinazioni e suggestioni gastronomiche differenti. Con la nuova referenza, San Carlo propone un formato che si distingue per la forma arrotolata della tortilla e per il richiamo alla salsa messicana. La croccantezza del mais e il gusto speziato sono gli elementi su cui si concentra la proposta, pensata per occasioni di consumo informali, dalla pausa all'aperitivo fino ai momenti di convivialità.