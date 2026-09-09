Ci sono luoghi che si scelgono. E altri che, semplicemente, ci scelgono. Per Anne-Claire Mameaux è successo in Italia. Una bella donna francese, una vita in Normandia e, a un certo punto, un incontro destinato a cambiare la sua storia: quello con le Marche e con un medico marchigiano di cui si è perdutamente innamorata. Il resto è una storia d’amore. Ma non solo. Perché quello che era iniziato come il desiderio di trovare il luogo perfetto per celebrare il proprio matrimonio si è trasformato, nel tempo, in una nuova professione e in una missione personale: aiutare altre coppie a vivere il loro “oui” in Italia.

Dalla Francia alle Marche: Anne-Claire Mameaux organizza matrimoni per coppie che sognano l’Italia

Circa dieci anni fa Anne-Claire scopre l’Italia attraverso i suoi viaggi, le sue bellezze artistiche e la sua cultura gastronomica. Ma è soprattutto nelle Marche che trova qualcosa che la conquista. Una regione aperta sul mare e raccolta sulle colline, accogliente ma discreta, capace di offrire bellezza senza mostrarla subito. Un luogo nel quale celebrare il matrimonio, certo, ma anche un posto dove poter accogliere parenti e amici arrivati dalla Francia e regalare loro qualche giorno di vacanza. Non soltanto una cerimonia, ma un’esperienza da condividere.

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Dal proprio matrimonio a un nuovo lavoro

Organizzare un matrimonio significa pensare a moltissimi dettagli. Anne-Claire lo ha scoperto direttamente sulla propria pelle. Location, cucina, musica, fiori, abiti, bellezza, trasporti, accoglienza degli ospiti, intrattenimento per i bambini. E poi ancora professionisti, artigiani e persone capaci di trasformare un progetto in una giornata davvero speciale. Nel suo percorso ha incontrato wedding planner, musicisti, DJ, cuochi, sommelier, fiorai, pasticceri, sarte, modiste, parrucchiere, estetiste, baby sitter, dog sitter, direttori d’hotel, autisti e animatori. Ma c’è un aspetto ancora più particolare: la ricerca di chi possa accompagnare una coppia anche nel caso di un vero matrimonio religioso. È proprio questa esperienza concreta che oggi Anne-Claire vuole mettere a disposizione di altre coppie.

Anne-Claire Mameaux

Prima di dedicarsi all’organizzazione di matrimoni, Anne-Claire ha lavorato per diversi anni in Francia come consulente indipendente nella gestione patrimoniale. Un’esperienza che le ha insegnato metodo, attenzione, ascolto e capacità di accompagnare le persone nelle decisioni importanti. Oggi quelle stesse qualità entrano in un mondo completamente diverso, fatto di emozioni, bellezza e grandi aspettative. Anne-Claire è meticolosa. Anche la gastronomia è diventata una parte importante della sua formazione: durante i suoi numerosi viaggi ha avuto modo di conoscere cucine e professionisti di alto livello, costruendo una conoscenza che oggi le permette di consigliare abbinamenti e menu personalizzati.

Un “sì” che può diventare viaggio

Forse è proprio qui che la storia diventa ancora più interessante. Perché scegliere le Marche per sposarsi significa anche offrire agli invitati la possibilità di scoprire una parte d’Italia da vivere e assaporare. Dalle Grotte di Frasassi ad Ascoli Piceno, dalla Riviera del Conero a Cartoceto, da San Benedetto del Tronto a Gradara: in una regione che permette di muoversi facilmente tra mare, colline, borghi e luoghi ricchi di storia, una festa può trasformarsi in un vero viaggio. Per questo l’esperienza non finisce con la cerimonia. Può continuare con itinerari, luoghi da visitare e attività pensate anche per i più piccoli. E forse non bisogna nemmeno sposarsi subito. Si può cominciare con una vacanza. Poi, chissà, il “sì” potrebbe arrivare come il più romantico degli epiloghi.