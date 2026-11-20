I mercati dell'uva passa e dei derivati del latte seguono direzioni opposte. La sultanina turca perde il 15% dall'inizio della campagna 2026/27, mentre in Europa salgono le quotazioni delle polveri di latte, soprattutto quelle a maggiore contenuto proteico. È quanto emerge dalle analisi di Areté.

Uva passa, produzione mondiale a 1,36 milioni di tonnellate: prezzi sotto pressione

Uva passa, produzione turca in aumento dell'83%

A inizio novembre la sultanina n. 9 è scesa sotto i 1.700 dollari/t, in calo del 15% rispetto all'apertura della campagna 2026/27 e ai minimi da settembre 2023. Secondo l'INC, la produzione turca raggiungerà 300mila tonnellate (+83%), mentre le esportazioni, pur in aumento del 44% tra settembre e metà novembre, restano inferiori del 5% alla media quinquennale. La domanda non assorbe ancora la maggiore disponibilità, anche per la diversificazione degli approvvigionamenti verso altre origini.

Per il 2026/27 l'INC stima una produzione mondiale di 1,36 milioni di tonnellate (+14%). Oltre alla Turchia, crescono Iran (+57%), Sudafrica e Argentina (+11%). In calo invece i raccolti di Cina (-16%) e Stati Uniti (-11%). La produzione globale aumenterebbe più dei consumi (+8%), portando a un surplus di circa 50mila tonnellate e a uno scenario di pressione sui prezzi.

Derivati del latte: burro in calo, salgono le polveri proteiche

Nell'Unione europea le quotazioni dei principali derivati del latte sono in rialzo, con l'eccezione del burro. Tra settembre e ottobre, sulla piazza tedesca di Kempten, la polvere di latte scremato è aumentata del 10,4%, l'Edamer del 3,2%, mentre polvere di latte intero e polvere di siero hanno guadagnato entrambe l'1,6%. Il burro ha perso l'1%.