Da Zelo del Four Seasons Milano protagonista il tartufo bianco

Nel cuore di Milano, all'interno del Four Seasons Hotel, il ristorante Zelo continua a sorprendere i propri ospiti grazie a un rinnovato impegno nella ricerca di una cucina italiana autentica. Sotto la guida dell'executive chef Fabrizio Borraccino, Zelo si dedica alla valorizzazione di ingredienti stagionali, collaborando con piccoli produttori locali per offrire piatti che raccontano la storia e la tradizione culinaria italiana.

Risotto al tartufo bianco

Con l'arrivo dell'autunno, il ristorante Zelo presenta un menu che celebra i sapori tipici di questa stagione, dai funghi ai carciofi, dalla zucca al tartufo bianco, uno degli ingredienti più pregiati della cucina italiana. In particolare, il tartufo bianco è al centro di un pop-up menu esclusivo, proposto in aggiunta al menu classico. Gli ospiti possono così scegliere piatti dedicati a questo prezioso tubero, creando un'esperienza gastronomica che unisce tradizione e innovazione.

Il menu del tartufo bianco include:

Uovo Pochè , Spinacini e Fonduta di Taleggio di Capra

, Spinacini e Fonduta di Taleggio di Capra Tagliolino Fatto in Casa con Burro e Parmigiano Reggiano DOP

con Burro e Parmigiano Reggiano DOP Risotto “Carnaroli Gran Gallo Riserva” alla Parmigiana

alla Parmigiana Tartare di Manzo “Macelleria Damini” con Parmigiano Reggiano DOP

con Parmigiano Reggiano DOP Zabaione Tiepido con Mele e Nocciole

con Mele e Nocciole Tartufo Bianco a Piacere (15€/gr)

La ricerca dell'autenticità culinaria si riflette anche nel menu classico, dove sono stati introdotti piatti innovativi in collaborazione con l'Azienda Agricola Deviscio, un produttore locale delle Prealpi Lombarde. Tra le nuove proposte si trovano:

Insalata di Stagione con Cavolo Nero, Lattughino, Zucca, Nocciola, e Erborinato di Capra dell'Azienda Deviscio

con Cavolo Nero, Lattughino, Zucca, Nocciola, e Erborinato di Capra dell'Azienda Deviscio Raviolo del Plin con Ripieno di Ossobuco e Fonduta d'Erborinato di Capra

Queste scelte non solo mettono in risalto le eccellenze locali, ma permettono agli ospiti di esplorare una varietà di sapori e tecniche di preparazione tipiche della tradizione culinaria italiana. Lo Chef Borraccino, impegnato in un dialogo diretto con i produttori, ha l'obiettivo di far conoscere ai milanesi e ai turisti le storie dietro gli ingredienti utilizzati, contribuendo a una maggiore consapevolezza gastronomica. Zelo non dimentica neanche le esigenze moderne, includendo opzioni plant-based nei menu del pranzo e della cena. Inoltre, il ristorante introduce un nuovo menu All Day Dining, disponibile dalle 15.00 alle 18.45. Questa proposta si adatta perfettamente a chi cerca un pranzo informale, un pasto prima di un'opera alla Scala o una merenda dopo lo shopping. Il menu si divide in diverse sezioni, con piatti leggeri e sfiziosi, come:

Piatti dedicati al tartufo

Insalate e proposte leggere nella sezione Garden Mix

Tasty Treats , che includono insalata di astice, poke, vitello tonnato e tartare

, che includono insalata di astice, poke, vitello tonnato e tartare Dai Fornelli, con pizze e tagliolini

Tra le dolci creazioni del pastry chef Daniele Bonzi, spicca l'innovativo gelato, che risponde alle moderne esigenze alimentari senza compromettere il gusto e la consistenza. Lo chef Borraccino si distingue per la sua dedizione alla materia prima e alle eccellenze locali. La sua visione si traduce in un'esperienza culinaria raffinata, dove ogni piatto è un racconto di passione e rispetto per la tradizione. In un ambiente iconico come il Four Seasons Hotel Milano, nel cuore del quadrilatero della moda, Zelo si afferma come un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina.

Lo chef Fabrizio Borraccino all‘interno del prestigioso Four Seasons Hotel

L'approccio di Borraccino alla cucina è quello di un artista che, attraverso il cibo, comunica storie, culture e tradizioni. La sua attenzione al dettaglio e la scelta di collaborare con piccoli produttori non solo elevano l'esperienza culinaria, ma supportano anche l'economia locale, promuovendo la sostenibilità.

Four Seasons Hotel Milano - Ristorante Zelo

Via Gesù, 6/8, 20121 Milano

Tel 02 77081478

© Riproduzione riservata