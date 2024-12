All'hotel Principe di Savoia la suite giochi esclusiva con Mattel

Vuoi regalare qualcosa di magico ai tuoi bambini? L'indirizzo da segnarsi è l'Hotel Principe di Savoia di Milano che, insieme a Mattel, azienda leader mondiale nel comparto giocattoli, ha creato una stanza giochi esclusiva all'interno di una delle sue lussuose signature suite.

La suite dell'Hotel Principe di Savoia di Milano con Mattel

Immagina di entrare in una suite che, invece di essere solo una stanza elegante, si trasforma in un vero e proprio regno di divertimento. Qui i bambini potranno divertirsi con un'ampia selezione di giocattoli simbolo di intrattenimento e creatività tra cui Fisher-Price, Barbie, Monster High, Polly Pocket, Hot Wheels e Uno. Questi giocattoli sono pronti a trasformare una semplice vacanza in un'esperienza giocosa dove ogni angolo della suite è pensato per il divertimento e il relax dei piccoli ospiti. La camera è disponibile solo su prenotazione, fino al 6 gennaio, per tutti gli ospiti che vogliono vivere un soggiorno speciale con i propri figli. Un'ottima idea per trascorrere le festività natalizie in famiglia, combinando lusso, relax e puro divertimento. Che sia per un weekend o per un'intera vacanza natalizia, questa esperienza esclusiva ti permette di goderti il comfort dell'Hotel Principe di Savoia mentre i tuoi bambini si prendono cura delle loro avventure a tema giocattoli.

Hotel Principe di Savoia - Dorchester collection

Piazza della Repubblica 17 - 20124 Milano

Tel 02 62301

