Un'estate in bellezza all'Aleph Rome Hotel con nuovi speciali trattamenti spa

L'Aleph Rome Hotel, raffinato hotel a cinque stelle nel cuore di Roma, a pochi passi da Via Veneto, Piazza di Spagna e Fontana di Trevi, si distingue per l'attenzione dedicata al benessere dei suoi ospiti. Tra i suoi fiori all'occhiello, la magnifica "Le Caveau by Narducci Hair & Spa", dove l'unicità di ogni cliente viene valorizzata e coccolata con trattamenti personalizzati su misura. Per l'estate 2024, Le Caveau propone una selezione di trattamenti esclusivi in collaborazione con il brand beauty Insium, perfetti per contrastare gli effetti del sole e donare nuova luce a corpo e viso.

Le Caveau by Narducci Hair & Spa dell'Hotel Aleph a Roma

Glow Effect: luminosità immediata per viso e corpo. Questo trattamento è l'ideale per chi desidera un boost di luminosità per contrastare la tipica stanchezza estiva della pelle. In soli cinque passaggi, detersione, scrub/maschera Glass Skin, idratazione e preparazione, ossigenazione e infine equilibrio e freschezza, regala un incarnato radioso e uniforme. Un trattamento rapido ed efficace, adatto a tutti i tipi di pelle, per lei e per lui.

luminosità immediata per viso e corpo. Questo trattamento è l'ideale per chi desidera un boost di luminosità per contrastare la tipica stanchezza estiva della pelle. In soli cinque passaggi, detersione, scrub/maschera Glass Skin, idratazione e preparazione, ossigenazione e infine equilibrio e freschezza, regala un incarnato radioso e uniforme. Un trattamento rapido ed efficace, adatto a tutti i tipi di pelle, per lei e per lui. Timeless Beauty Facial: un elisir di giovinezza per il viso. Per un'azione antietà globale e un effetto lifting immediato, il "Timeless Beauty Facial" è il trattamento ideale. Grazie al potente Insium Booster Complex, contrasta i segni del tempo come rughe, linee sottili, perdita di tono e discromie. Un mix di attivi biotecnologici e vegetali stimola la sintesi del collagene e il rinnovamento cellulare, per una pelle visibilmente più giovane e rigenerata.

un elisir di giovinezza per il viso. Per un'azione antietà globale e un effetto lifting immediato, il "Timeless Beauty Facial" è il trattamento ideale. Grazie al potente Insium Booster Complex, contrasta i segni del tempo come rughe, linee sottili, perdita di tono e discromie. Un mix di attivi biotecnologici e vegetali stimola la sintesi del collagene e il rinnovamento cellulare, per una pelle visibilmente più giovane e rigenerata. The Body Sculpting: un'esperienza completa per il corpo. Questo trattamento coccola il corpo a 360 gradi, donandogli nuova tonicità e combattendo l'inestetismo della cellulite. Attraverso un protocollo personalizzato, scrub rinnovante, massaggio mirato e l'applicazione del Dry Feel Firming Body Butter di Insium, la pelle appare più levigata, elastica e compatta. Un vero tocco di benessere per ritrovare la forma perfetta.

Per completare l'esperienza di benessere, dopo il trattamento, non c'è nulla di meglio che un aperitivo sulla splendida terrazza dell'Aleph Rome Hotel, l'Organics Sky Garden. Immersi nell'atmosfera suggestiva dello skyline romano, si potrà gustare un cocktail fresco mentre si ammira la vista mozzafiato della città.

© Riproduzione riservata