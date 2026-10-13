A Venezia apre Herbarium, il nuovo cocktail bar botanico dell'NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi, che sarà inaugurato in occasione della Venice Cocktail Week, dal 21 al 25 ottobre. Il locale nasce all'interno di Palazzo Rizzo Patarol, edificio seicentesco nel quartiere Cannaregio, e prende ispirazione dal Giardino Segreto dell'hotel, un'oasi botanica secolare affacciata sulla laguna. A firmare la drink list è la bar manager Rachele Riccio, che ha sviluppato una proposta di miscelazione contemporanea basata su erbe, spezie, fiori e ingredienti freschi. L'apertura sarà accompagnata da cinque giorni di eventi, tra degustazioni, masterclass e incontri con bartender italiani e internazionali.

Il bancone del cocktail bar Herbarium

Un cocktail bar ispirato al Giardino Segreto

Il progetto nasce dal legame con il giardino dell'hotel, le cui suggestioni botaniche vengono riprese nella carta dei cocktail attraverso l'utilizzo di ingredienti vegetali e tecniche di miscelazione contemporanea. Herbarium completa così l'offerta gastronomica della struttura, affiancandosi a Da Lorenzo - Al Giardino Segreto, il ristorante guidato dallo chef pluristellato Paulo Airaudo, con cui condivide l'attenzione per le materie prime e il territorio.

La suite presidenziale dell'NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi

Come anticipato, a fare da cornice è Palazzo Rizzo Patarol, antica residenza nobiliare che nel corso dei secoli ha ospitato anche un monastero e un'ambasciata. Oggi l'hotel dispone di 64 camere e conserva uno dei suoi elementi più caratteristici proprio nel Giardino Segreto, aperto anche al pubblico esterno e collegato a un molo privato con vista sull'isola di Murano. La struttura comprende inoltre una suite presidenziale affacciata sulla laguna, che negli anni ha ospitato personalità come Sharon Stone, Angelina Jolie, Paolo Sorrentino, Toni Servillo e il Dalai Lama.

Gli eventi di Herbarium per la Venice Cocktail Week

Il programma prenderà il via mercoledì 21 ottobre alle 16 con “I salotti open air di Venezia”, una passeggiata tra i giardini segreti della città che si concluderà nell'hotel con la degustazione di “Aura Botanica”, cocktail ideato da Rachele Riccio in collaborazione con Bonollo 1908. Giovedì 22 ottobre, dalle 18, sarà invece la volta di “Whisky, Cigar and Cicchetto”, una degustazione organizzata con Velier che comprenderà Michter's Bourbon e Michter's Rye, proposti in purezza e miscelati. Stefano Fanticelli, presidente del “Club - Amici del Toscano”, illustrerà gli abbinamenti con il sigaro, accompagnati da un cicchetto preparato dal Resident Chef Salvatore Paladino del ristorante Da Lorenzo. Venerdì 23 ottobre gli appuntamenti proseguiranno alle 16 con una masterclass sul vermouth insieme a Craftn.Co, seguita dalle 19 da una serata con i cocktail di Polot 1882 e Giacosa Firenze.

La bar manager Rachele Riccio

Il giorno successivo, invece, il programma si sposterà sulla mixology nordica grazie alla collaborazione con Kupoli, il rooftop cocktail bar dell'NH Collection Helsinki Grand Hansa. Sabato 24 ottobre alle 17, il Bar Manager di Kupoli Timo Siitonen affiancherà Rachele Riccio nella masterclass “Nordic Flavours - The Seasonal Pour”, dedicata agli ingredienti finlandesi, alle tecniche di conservazione stagionale e alle ricette classiche. Dalle 19 i due bartender saranno poi protagonisti di “Dal Mediterraneo al Mare del Nord”, una serata con DJ set e cocktail dedicati all'incontro tra le due tradizioni. Tra i drink proposti figurano Terra Folium, signature della serata, e Cactus Bloom di Riccio, insieme a Wheatgrass Sour, Strawberry Re-imagined e Forest Aura di Siitonen. L'appuntamento sarà replicato domenica 25 ottobre, sempre dalle 19, a conclusione della manifestazione.

Herbarium a Venezia: indirizzo e orari di apertura

Detto ciò, Herbarium sarà aperto tutti i giorni dalle 12 alle 23, all'interno dell'NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi, in Fondamenta Madona de l'Orto 3500, nel sestiere di Cannaregio. Per alcune delle attività in calendario è prevista la prenotazione.