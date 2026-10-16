Azimut finanzia Doppio Malto: 5 milioni per aprire 60 nuovi ristoranti entro il 2029

Azimut finanzia Doppio Malto con 5 milioni di euro per sostenerne l’espansione e valorizzare la filiera produttiva in Sardegna. Il gruppo indipendente di asset e wealth management, quotato a Milano dal 2004, gestisce patrimoni per 159 miliardi di euro e sostiene le imprese attraverso strumenti dedicati all’economia reale. Doppio Malto, marchio del gruppo FoodBrand specializzato in ristorazione e birra artigianale, userà le risorse per ampliare la rete. Conta 66 ristoranti tra Italia e Francia, di cui 40 diretti e 26 in franchising, e punta a 60 nuove aperture entro il 2029. Il gruppo possiede un birrificio a Iglesias, in Sardegna, elemento centrale della filiera produttiva.

La catena Doppio Malto crescerà sensibilmente con l'ingresso del Gruppo Azimut

Il finanziamento attraverso due fondi di Azimut

Il finanziamento è stato sottoscritto in co-investimento da due fondi del Gruppo: Azimut Diversified Corporate Credit (ADCC) e Azimut Agrifood Mezzogiorno. Il ricorso al private debt consente alla società di reperire risorse per il proprio piano senza limitarsi ai canali bancari ordinari. Per Doppio Malto, l’espansione commerciale si accompagna alla valorizzazione di una produzione legata al territorio sardo, mentre la presenza in due Paesi offre al marchio una base già consolidata su cui pianificare le prossime aperture. La crescita della rete richiederà di coordinare punti vendita diretti e affiliati, mantenendo un collegamento con il birrificio di Iglesias, anche nel medio periodo, in Italia e all’estero.

Azimut gestisce oltre 9 miliardi di euro nei private markets, segmento che offre alle imprese finanziamenti alternativi e investimenti nel capitale. ADCC ha investito oltre 110 milioni di euro in 22 aziende, che generano complessivamente 4,2 miliardi di fatturato e impiegano più di 16.000 persone. Avviato nel 2026, Agrifood Mezzogiorno ha già finanziato tre imprese, con ricavi superiori a 500 milioni e circa 2.000 addetti.

Advisory e investimenti al servizio delle imprese

L’operazione combina l’advisory di Azimut Corporate Finance con le competenze di investimento e gestione di Azimut Investments SA. Giorgio Medda, ceo del Gruppo Azimut, commenta: «L’operazione a favore di Doppio Malto rappresenta un esempio concreto dell'impegno di Azimut nell'affiancare le eccellenze del Made in Italy nei loro piani di espansione. Siamo particolarmente orgogliosi di supportare una realtà industriale così legata alla Sardegna, un territorio che esprime un tessuto imprenditoriale dinamico e un patrimonio di competenze e storie di successo. Sostenere questa filiera produttiva d'avanguardia, grazie alle sinergie interne al nostro Gruppo, dimostra ancora una volta come la finanza alternativa rappresenti un eccezionale volano di sviluppo per il Sud e per l’intero Paese».

Giorgio Medda, ceo del Gruppo Azimut