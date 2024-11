Doppio Malto apre a Modena tra birra, cucina e divertimento

Doppio Malto, la catena italiana di ristorazione e birrificio artigianale, ha aperto il suo nuovo locale a Modena, precisamente in via Emilia Est 776. Si tratta del quinto ristorante in Emilia-Romagna, un’area che dimostra il successo del brand, che conta più di 40 locali tra Italia ed Europa. La nuova apertura a Modena si presenta come un’opportunità per la città di abbracciare un concept che combina birra artigianale di qualità e piatti genuini, con un’atmosfera informale, ma ricca di allegria e divertimento.

Il nuovo Doppio Malto a Modena

Il menu di Doppio Malto è stato pensato per soddisfare una vasta gamma di gusti, con oltre 14 birre artigianali prodotte direttamente nel birrificio di Iglesias, in Sardegna. Le birre spaziano dalle più leggere alle più robuste, tutte perfette per accompagnare una cucina che punta sulla qualità e sulla semplicità. Oltre alla tradizionale carne alla brace e ai burger, il menu invernale di Doppio Malto a Modena propone anche piatti nuovi come la parmigiana di melanzane, le mezzelune al tartufo, la pizza zucca e tartufo e irresistibili dolci, come la brioche con gelato alla birra. Piatti pensati per accontentare i palati più raffinati e quelli più semplici, in un mix di tradizione e innovazione gastronomica.

Per attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli già acquisiti, il nuovo Doppio Malto di Modena ha lanciato due promozioni speciali. Dal lunedì al giovedì, tutte le birre sono offerte a 3 euro per chi pranza e cena nel locale. Un’ottima occasione per degustare la selezione di birre artigianali a un prezzo vantaggioso. Inoltre, ogni domenica, i bambini fino a 10 anni possono gustare il menu dedicato gratuitamente, purché accompagnati da un adulto. Una proposta perfetta per le famiglie che cercano un luogo dove trascorrere un momento di qualità a tavola, senza pensieri.

Doppio Malto non è solo birra e cucina. L’atmosfera conviviale, con tanto di giochi come il biliardo e il calciobalilla, contribuisce a rendere ogni visita al ristorante un’esperienza divertente e rilassante, adatta a tutte le età. La filosofia del brand è quella di offrire non solo un’ottima birra, ma anche un luogo dove chiunque può sentirsi a casa, divertirsi, rilassarsi e condividere momenti di felicità. Questo approccio ha fatto guadagnare a Doppio Malto il premio "Insegna dell'Anno" nella categoria “Ristorazione servita”, un riconoscimento che evidenzia il successo e l’alta qualità del servizio offerto.

L’apertura del ristorante di Modena rappresenta solo l’ultimo passo di un progetto in espansione. Doppio Malto ha infatti in programma nuove aperture in tutta Italia e all’estero, con nuove sedi previste a Brescia, Pompei e Sassari entro la fine del 2024. Inoltre, l’espansione del marchio si estenderà anche oltre i confini italiani, con l’apertura di ristoranti in Francia nelle città di Nizza, Marsiglia e Lione. Un obiettivo ambizioso che mira a far crescere sempre di più la rete di Doppio Malto, un brand che punta a diventare un punto di riferimento per chi cerca un luogo dove godere della buona birra, del buon cibo e, soprattutto, della compagnia di chi si ama.

