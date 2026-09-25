"SAPERI E SAPORI"
Corelli punta sulle grandi trattorie: tre appuntamenti allo Chalet del Lago
Lo chef riporta a Roma “Saperi e Sapori” con una nuova formula: La Capanna di Eraclio, I Due Platani e La Brinca cucineranno con le proprie brigate allo Chalet del Lago rispettivamente il 7 ottobre, 4 novembre e 1° dicembre
Un appuntamento al mese, da ottobre a dicembre, per portare a Roma tre ristoranti italiani e le loro brigate. È la formula di "Saperi e Sapori", il progetto enogastronomico ideato e guidato da Igles Corelli allo Chalet del Lago, nel quartiere EUR.
La struttura, affacciata sul lago e immersa nel verde, è conosciuta soprattutto come location per eventi privati. Con il nuovo progetto diventa, in occasione delle serate in programma, uno spazio dedicato all'incontro tra ristorazione, territori e culture gastronomiche. «Questa nuova edizione vedrà protagoniste le grandi trattorie italiane, la nuova frontiera di cui tutti parlano: locali veri che garantiscono una grande qualità, ben distanti dalle trattorie di stampo commerciale».
Una serata al mese con una brigata ospite
Corelli, ideatore del progetto, ha registrato il marchio «Saperi e Sapori» e sarà presente durante gli appuntamenti come padrone di casa. La formula prevede che ogni mese uno chef o un ristorante proveniente da un'altra parte d'Italia arrivi a Roma con la propria brigata. L'aspetto centrale del progetto sarà però il lavoro svolto direttamente allo Chalet. «L'aspetto fondamentale è che i ristoranti e le trattorie coinvolte arriveranno allo Chalet del Lago con i loro prodotti per cucinare tutto in loco».
Saperi e Sapori: gli appuntamenti
Il calendario si apre il 7 ottobre con La Capanna di Eraclio, storica insegna della cucina di pesce. Il ristorante raggiungerà Roma con la propria brigata e proporrà un percorso legato alla sua identità gastronomica. Il secondo appuntamento è fissato per il 4 novembre, quando allo Chalet del Lago arriverà I Due Platani di Parma. La terza serata è invece in programma il 1° dicembre con La Brinca, espressione della tradizione gastronomica ligure.
La scelta vuole distinguere il progetto dalle formule in cui le preparazioni vengono realizzate in anticipo e trasportate già pronte. « A differenza di quanto avviene solitamente quando si viaggia con prodotti sottovuoto e già preparati, le brigate si sono raccomandate di cucinare direttamente sul posto, portando attrezzature e materie prime». Per Corelli è anche un modo per recuperare l'impostazione originaria del progetto. «Questo ci restituisce il vecchio spirito originario di Saperi e Sapori: i grandi interpreti della cucina arrivavano e preparavano tutto sul momento, senza nulla di pronto, valorizzando anche la forte unione tra di loro».
Dai piccoli produttori alla cucina in loco
Il progetto guarda anche alla filiera che accompagna le brigate. «Un aspetto cruciale è il lavoro dei piccoli produttori. Purtroppo in Italia, storicamente, si è spesso preferito puntare sull'industria anziché valorizzare i nostri piccoli produttori, mentre queste realtà d'eccellenza dimostrano l'esatto contrario». La presenza delle materie prime e la loro lavorazione direttamente a Roma diventano quindi parte della formula, insieme al rapporto tra le brigate e ai prodotti portati dai ristoranti ospiti. A completare il programma c'è anche una componente internazionale. « Pur valorizzando le eccellenze italiane, Saperi e Sapori mantiene la sua storica vocazione internazionale inserendo nel programma una degustazione di Pata Negra tagliato a coltello».