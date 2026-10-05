A Bolzano chiude la gelateria Cadore , attività della famiglia Molin Pradel aperta nel 1956. Dopo 70 anni di lavoro dietro il bancone, Loris Molin Pradel ha deciso di abbassare la saracinesca del punto vendita di corso Italia. La chiusura era prevista per il 30 settembre, ma è arrivata un giorno prima: il gelato era già finito. «Volevamo chiudere oggi, ma ieri ci avevano già mangiato tutto il gelato», ha raccontato Loris dopo l'ultima giornata. Negli ultimi giorni molti clienti sono passati per un ultimo saluto, portando anche fiori e piccoli pensieri . Poi il negozio ha chiuso definitivamente. La decisione arriva dopo una storia iniziata tre generazioni fa e attraversata da profondi cambiamenti nel settore del gelato artigianale. «Siamo stanchi», ha spiegato Loris al Corriere della Sera. «Dietro a quel bancone si passa la vita tutta. E a un certo punto basta».

La gelateria era stata fondata nel 1956 dal padre Pietro Molin Pradel, originario della Val di Zoldo. Il primo giorno non sembrava destinato a segnare l'inizio di una lunga attività: furono venduti appena tre gelati. Negli anni il negozio è cresciuto fino ad arrivare, nei periodi di maggiore produzione, a realizzare anche tre quintali di gelato al giorno. La gestione è rimasta soprattutto nelle mani di Loris, della moglie Maria Teresa e del fratello Enzo, che si è occupato in particolare del secondo punto vendita di via Torino.

Loris è entrato nel laboratorio ancora bambino e negli anni Ottanta ha raccolto il testimone dal padre. Il figlio Sandro ha continuato invece il percorso professionale della famiglia occupandosi di formazione e corsi nel settore del gelato.