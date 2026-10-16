Dal 7 al 9 novembre il Castello San Marco di Calatabiano (Ct) ospita la terza edizione di S.C.I.A.R.M. Tra vini, oli, formaggi, grani antichi e cucina live, la Sicilia prova a rileggere le proprie radici in chiave contemporanea. Il Mediterraneo, in Sicilia, non è soltanto un orizzonte geografico. È un intreccio di culture, ingredienti, tecniche e contaminazioni che continuano a lasciare il segno nella cucina e nelle produzioni dell’Isola. È da questa idea che nasce il tema della terza edizione di S.C.I.A.R.M. (Sapori, Cultura, Innovazione, Arte e Melting Pot), in programma dal 7 al 9 novembre 2026 al Castello San Marco di Calatabiano, nel Catanese: “Mediterraneo, radici di futuro”.

Il il Castello San Marco di Calatabiano (Ct) ospiterà la terza edizione di S.C.I.A.R.M. dal 7 al 9 noembre

S.C.I.A.R.M. racconta la Sicilia attraverso i sapori del Mediterraneo

La manifestazione, ideata e organizzata da Sicilia da gustare in collaborazione con lo chef Pietro D’Agostino, patron del ristorante stellato La Capinera di Taormina, mette insieme degustazioni di oli, vini, formaggi, birre e specialità agroalimentari, talk, cucina live e laboratori dedicati alla pizza e ai grani antichi siciliani. Ma il punto non è soltanto assaggiare. Il cibo diventa lo strumento per raccontare un territorio, le sue trasformazioni e soprattutto le persone che continuano a lavorarci.

Lo chef Pietro D'Agostino