Tutti sognano a occhi aperti. Chi non vorrebbe vedere volare nel cielo la slitta di Babbo Natale, mentre consegna i regali facendoli scivolare nei camini? Quasi per magia, al primo piano dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, la “Royal Suite” si è trasformata anche quest’anno nella “Suite di Babbo Natale”, che dal 24 novembre ha riaperto le sue porte e accoglierà grandi e piccoli fino al 24 dicembre. Inizialmente riservata alle famiglie che soggiornavano nell’albergo durante le festività, l’iniziativa è stata negli anni estesa anche al pubblico esterno, che può accedere alla suite prenotando una delle esperienze gastronomiche proposte dai ristoranti e dai bar dell’hotel.

La Suite di Babbo Natale accoglie anche gli ospiti esterni che prenotano un'esperienza gastronomica

La Suite di Babbo Natale al Principe di Savoia festeggia cinque anni

Un viaggio fantastico fra addobbi, giochi di luce e incontri con gli elfi, al centro di un’iniziativa di successo che quest’anno festeggia la sua quinta edizione. «L'iniziativa era nata per offrire una coccola esclusiva alle famiglie che soggiornavano da noi durante le feste - ci ha raccontato Chiara Caporarello, marketing & communications executive del Principe di Savoia, Dorchester Collection (che, ricordiamo, dal 1° gennaio 2027 chiuderà fino al 2029). Tuttavia, l'entusiasmo e l’interesse è stato talmente grande da ricevere moltissime richieste anche dagli ospiti esterni, che da sempre considerano il Principe come punto di riferimento per il Natale milanese. Abbiamo quindi deciso di aprire le porte agli ospiti esterni per condividere questa magia con il territorio, trasformando la Suite di Babbo Natale in un appuntamento atteso da tutta la città».

Il segreto del successo? «Risiede - ha proseguito Caporarello - proprio nel desiderio di regalare un momento di autentica meraviglia e poesia, lontano dalla frenesia quotidiana. Creiamo una dimensione sospesa nel tempo, dove i bambini possono vivere la magia delle feste in un’atmosfera intima ed elegante. La risposta dei genitori e dei parenti è straordinaria: spesso sono proprio gli adulti a emozionarsi di più nel vedere lo stupore negli occhi dei propri figli, trasformando la visita in un ricordo di famiglia prezioso e condiviso».

Gli allestimenti di Armani Fiori e l’incontro con Babbo Natale

Anche quest’anno l’intero allestimento decorativo dell’hotel è affidato ad Armani Fiori: «Il loro tocco inconfondibile permette di unire la tradizione natalizia a un’estetica raffinata e contemporanea, trasformando la suite in un luogo fiabesco, ma perfettamente coerente con la nostra identità di stile». Quale aspetto piace di più? «È l’armonia dell’insieme a conquistare i visitatori, ma l'interazione umana gioca un ruolo fondamentale. L'allestimento scenografico lascia senza fiato appena si varca la soglia, creando subito l'effetto “wow”, ma sono gli elfi e Babbo Natale a rendere l'esperienza viva: la loro capacità di ascoltare, giocare e dialogare con ogni bambino rende la visita personale e indimenticabile».

Armani Fiori firma gli allestimenti natalizi dell'hotel, coniugando tradizione ed estetica contemporanea

L’esperienza comincia fin dall’ingresso in hotel e prosegue lungo il percorso che conduce alla Royal Suite. I bambini vengono accolti in un’atmosfera festosa e accompagnati verso la casa di Babbo Natale, così che anche l’attesa diventi parte integrante dell’incanto. A completare l’iniziativa è l’offerta gastronomica dei ristoranti e dei bar dell’albergo, pensata per accompagnare la visita con diversi appuntamenti dedicati alle festività.

Dalla merenda di Natale al brunch: le proposte gastronomiche dell’hotel