Per Carlo Consiglio, terza generazione di una famiglia di pasticceri, l'incontro con il Pontefice ha rappresentato un momento particolarmente significativo . «Il momento che mi è rimasto più impresso è quello in cui ho messo i panettoni nelle mani del Santo Padre. Li preparo da tanti anni, ma consegnarli a lui mi ha emozionato più di quanto mi aspettassi. Gli ho raccontato quanto tengo a questo dolce e quanta cura dedico ogni giorno a prepararlo», racconta il pasticcere. La consegna ha riguardato due versioni del grande lievitato natalizio, quella tradizionale e quella al cioccolato , entrambe realizzate nel laboratorio della pasticceria con lievito madre rinfrescato e curato quotidianamente.

La Pasticceria del Convento nasce nel 2009 a Bariano, all'interno del Convento dei Never i, con l'obiettivo iniziale di preparare i dolci destinati ai due ristoranti del complesso. Da quel primo laboratorio si è sviluppata l'attività, con l'apertura di una sede a Romano di Lombardia e, più recentemente, di un punto vendita a Milano, in via Cesare Correnti 15. I grandi lievitati, in particolare panettoni e colombe, rappresentano uno dei principali ambiti produttivi, affiancati da pasticceria fresca, cioccolateria artigianale, gelato e lievitati da colazione . La pasticceria appartiene alla famiglia Suardi, che nel 2001 ha acquistato il complesso dei Neveri avviandone il recupero.

Pasticceria del Convento, dal laboratorio dei Neveri ai punti vendita La Pasticceria del Convento nasce nel 2009 a Bariano, all'interno del Convento dei Neveri, con l'obiettivo iniziale di preparare i dolci destinati ai due ristoranti del complesso. Da quel primo laboratorio si è sviluppata l'attività, con l'apertura di una sede a Romano di Lombardia e, più recentemente, di un punto vendita a Milano, in via Cesare Correnti 15. I grandi lievitati, in particolare panettoni e colombe, rappresentano uno dei principali ambiti produttivi, affiancati da pasticceria fresca, cioccolateria artigianale, gelato e lievitati da colazione. La pasticceria appartiene alla famiglia Suardi, che nel 2001 ha acquistato il complesso dei Neveri avviandone il recupero. La storia della pasticceria è legata a quella del complesso che la ospita. Sulla riva destra del fiume Serio, il Convento dei Neveri è un antico insediamento carmelitano fondato nel 1480, costruito in un luogo che conserva anche testimonianze di epoca romana imperiale.Nella chiesetta di Santa Maria del Carmine sono presenti cicli pittorici con scene tratte dall'Antico Testamento, mentre sulle pareti si conservano anche pitture romane. La sovrapposizione delle diverse testimonianze storiche rende il complesso un caso significativo nel panorama archeologico lombardo: nello stesso luogo sono leggibili tracce di quasi duemila anni di storia.

La lavorazione dei panettoni segue una tradizione familiare che risale al 1921. La versione classica riprende la ricetta tradizionale con uvetta, cedro e scorze d'arancia, mentre quella al cioccolato combina l'arancia con gocce di cioccolato fondente e gianduia. Entrambe le preparazioni sono completate da una glassa alle mandorle e alle nocciole. La scelta di portare i due prodotti in Vaticano è legata anche alla storia della famiglia Suardi e al rapporto con il luogo in cui è nata la pasticceria. «Per me, che sono credente, incontrare il Santo Padre era un desiderio che portavo nel cuore da tanto tempo. Quando ho saputo che avrei potuto incontrarlo, ho pensato subito ai nostri panettoni. La pasticceria è nata in un luogo di fede a cui la nostra famiglia ha dedicato anni di lavoro. Mi piaceva l'idea di portare al Papa un po' di quella storia attraverso un dolce che, a Natale, si condivide in famiglia», spiega Antonella Benini della famiglia Suardi. In occasione dell'incontro, Antonella ha donato al Pontefice anche un abito talare realizzato su misura, commissionato al sarto Ety Cicioni.