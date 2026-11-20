Inaugurato nel 2016, Il Sereno si distingue nel panorama dell'ospitalità di lusso del lago di Como per un progetto architettonico contemporaneo, diverso da quello delle numerose strutture ricavate da ville e dimore storiche del territorio. Gli interni sono stati curati dalla designer spagnola Patricia Urquiola, mentre l'edificio è stato concepito come un albergo di nuova costruzione, con un linguaggio progettuale moderno. La struttura dispone di 40 suite, con superfici comprese tra 50 e oltre 200 metri quadrati e affacci sulla sponda orientale del Lario. L'offerta comprende anche un ristorante stellato e una spa, realizzata recuperando gli spazi e gli archi di una storica darsena demaniale.