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Il Sereno sul lago di Como venduto per 104 milioni a investitori di Abu Dhabi
L'hotel cinque stelle di Torno, sul lago di Como, cambia proprietà per circa 104 milioni di euro. Il 100% delle quote passa a European IV Hospitality Holding, società di investimento con sede negli Emirati Arabi Uniti
Cambio di proprietà per Il Sereno, hotel cinque stelle di Torno, sul lago di Como, ceduto per circa 104 milioni di euro a investitori riconducibili alla società European IV Hospitality Holding, con sede negli Emirati Arabi Uniti. A vendere il 100% delle quote è stata Sereno Holdco, società legata al fondo statunitense KSL Capital Partners, che aveva acquisito la struttura nel 2023. L'operazione segna così un nuovo passaggio di proprietà per l'albergo, a poco più di tre anni dal precedente cambio di controllo.
Il Sereno, hotel di design con 40 suite sul lago di Como
Inaugurato nel 2016, Il Sereno si distingue nel panorama dell'ospitalità di lusso del lago di Como per un progetto architettonico contemporaneo, diverso da quello delle numerose strutture ricavate da ville e dimore storiche del territorio. Gli interni sono stati curati dalla designer spagnola Patricia Urquiola, mentre l'edificio è stato concepito come un albergo di nuova costruzione, con un linguaggio progettuale moderno. La struttura dispone di 40 suite, con superfici comprese tra 50 e oltre 200 metri quadrati e affacci sulla sponda orientale del Lario. L'offerta comprende anche un ristorante stellato e una spa, realizzata recuperando gli spazi e gli archi di una storica darsena demaniale.
Il passaggio di proprietà conferma l'interesse internazionale per il lusso sul Lario
La vendita si inserisce in una fase di attenzione da parte degli investitori internazionali verso il comparto dell'ospitalità di alta gamma sul lago di Como. Il territorio continua ad attrarre capitali interessati a strutture di fascia alta, sostenute dalla domanda turistica internazionale e dal posizionamento consolidato della destinazione. Per Il Sereno si tratta di un nuovo passaggio societario dopo quello del 2023. Nello stesso anno l'hotel aveva ottenuto un importante riconoscimento nei World's Best Awards di Travel + Leisure, risultando primo resort in Europa e in Italia nella propria categoria. Un elemento che contribuisce a inquadrare il valore della struttura nel mercato dell'hotellerie di lusso, oggi al centro di una nuova operazione da circa 104 milioni di euro.