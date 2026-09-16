Matre raddoppia: dopo Saluzzo, Massimiliano Prete apre la seconda bakery a Torino

Matre arriva a Torino. Mercoledì 23 settembre, Massimiliano Prete inaugura in via Mazzini 42/B la seconda sede della sua bakery, nata a Saluzzo (Cn) nel dicembre 2025. Il nuovo indirizzo si trova di fronte a Sestogusto Torino, l’atelier della pizza dello stesso Prete, e porta nel capoluogo piemontese il progetto dedicato a lievito madre, pane, focacce e prodotti da forno. Per il debutto torinese, inoltre, l’offerta si amplia con una linea di viennoiserie, dai cornetti al pain au chocolat, dal pain suisse alla veneziana con crema.

Dopo Saluzzo, Matre raddoppia: Massimiliano Prete apre una bakery a Torino

Anche il locale riprende l’identità della prima Matre. Gli architetti Valentina Pelizzetti e Marco Gini hanno mantenuto legno, arancione e bianco, adattando il progetto alla nuova sede e a un’offerta più ampia. Accanto ai prodotti del laboratorio trova spazio anche una piccola bottega di specialità enogastronomiche, che lega ulteriormente Matre al percorso sviluppato da Prete con Sestogusto a Torino e Siviglia.

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Il progetto Matre si allarga con la seconda sede a Torino

«Matre nasce dalla volontà di riportare al centro il lavoro sul pane e sui lievitati, partendo dalla selezione delle farine, dalla gestione degli impasti e dei tempi di fermentazione - ha commentato Massimiliano Prete. Dopo Saluzzo, Torino rappresenta un’evoluzione naturale del progetto, anche per la vicinanza con Sestogusto. Qui abbiamo ampliato la ricerca con una linea di viennoiserie sviluppata attraverso un lavoro specifico su sfogliatura, consistenze e fragranza, accanto ai pani realizzati con farine biologiche e ai prodotti salati. L’obiettivo è costruire un’offerta quotidiana completa, dal lievitato da colazione alla focaccia e alla pizza alla pala, mantenendo in ogni prodotto la stessa attenzione alla materia prima e alla digeribilità».

Il pane al cioccolato di Matre

Dalla viennoiserie al pane: cosa si trova da Matre

Aperta tutti i giorni dalle 7:30 alle 15:30, Matre accompagnerà i clienti dalla colazione al pranzo. Alla già citata viennoiserie si aggiungono plumcake, cookies, biscotti e torte da forno come sbrisolona, Linzer e torta di nocciole. Sul fronte salato ci saranno invece focacce alle olive, alle cipolle, ai pomodori e barese, ricette settimanali e pizza alla pala bianca, rossa e margherita. Al centro resta il pane, preparato con grani biologici. La ricerca parte dalle farine del Mulino Sobrino di La Morra e dal miscuglio evolutivo coltivato nei campi di Prete tra Savigliano e Saluzzo, fino al grano duro del mugnaio siciliano Filippo Drago.

Le focacce di Matre