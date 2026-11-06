VALLE D'AOSTA
Si torna sugli sci a Cervinia: aperto il versante italiano (con una promozione)
Dopo le discese sul ghiacciaio di Plateau Rosa, il comprensorio valdostano amplia l'offerta grazie alle nevicate e al calo delle temperature. Fino al 4 dicembre, skipass scontato del 30% per soggiorni di almeno 4 notti
La stagione sciistica è entrata nel vivo anche a Breuil-Cervinia (Ao), dove sono tornate accessibili le prime piste del versante italiano. Dopo le discese sul ghiacciaio di Plateau Rosa, a oltre 3.500 metri di quota, gli appassionati possono quindi tornare a sciare anche sui pendii del comprensorio valdostano, grazie alle nevicate delle scorse settimane e al progressivo abbassamento delle temperature.
Gli impianti aperti e le prossime piste disponibili
Le condizioni meteorologiche hanno infatti permesso agli operatori di Cervino Spa di completare la preparazione dei primi tracciati, mentre proseguono i lavori per rendere disponibili ulteriori chilometri di piste. Il calendario delle prossime aperture sarà definito in base all'evoluzione delle condizioni della neve e all'avanzamento degli interventi di preparazione. Nello specifico, sono operative la funivia Breuil-Cervinia–Plan Maison, la telecabina Plan Maison–Cime Bianche Laghi e la funivia Cime Bianche Laghi–Plateau Rosa. Chi acquista lo skipass internazionale può inoltre raggiungere le piste servite dagli skilift Plateau Rosa I, II e III, dalla seggiovia Furggsattel e dalla funivia Matterhorn Glacier Ride II, sul versante svizzero.
Sconti sugli skipass e nuovi servizi digitali
Per accompagnare l'avvio della stagione, Cervino Spa e Consorzio Cervino Turismo hanno inoltre confermato l'iniziativa promozionale “First tracks”, disponibile fino al 4 dicembre. La formula prevede uno sconto del 30% sullo skipass per chi soggiorna almeno 4 notti in una delle strutture ricettive convenzionate, con l'obiettivo di favorire le permanenze nella località durante le prime settimane di apertura. Sul fronte dei servizi, invece, è stato rinnovato lo shop online di Cervinia, attraverso il quale è possibile acquistare i titoli di accesso agli impianti. A questa possibilità si aggiunge il mobile skipass, che consente di comprare il giornaliero e attivarlo direttamente dall'app Cervino Ski sul proprio smartphone. In questo modo gli sciatori possono accedere ai tornelli senza ritirare una tessera fisica e senza passare dalle biglietterie.