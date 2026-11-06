La stagione sciistica è entrata nel vivo anche a Breuil-Cervinia (Ao), dove sono tornate accessibili le prime piste del versante italiano. Dopo le discese sul ghiacciaio di Plateau Rosa, a oltre 3.500 metri di quota, gli appassionati possono quindi tornare a sciare anche sui pendii del comprensorio valdostano, grazie alle nevicate delle scorse settimane e al progressivo abbassamento delle temperature.

Cervinia, lo sci riparte anche sul versante italiano: piste aperte e sconti

Gli impianti aperti e le prossime piste disponibili

Le condizioni meteorologiche hanno infatti permesso agli operatori di Cervino Spa di completare la preparazione dei primi tracciati, mentre proseguono i lavori per rendere disponibili ulteriori chilometri di piste. Il calendario delle prossime aperture sarà definito in base all'evoluzione delle condizioni della neve e all'avanzamento degli interventi di preparazione. Nello specifico, sono operative la funivia Breuil-Cervinia–Plan Maison, la telecabina Plan Maison–Cime Bianche Laghi e la funivia Cime Bianche Laghi–Plateau Rosa. Chi acquista lo skipass internazionale può inoltre raggiungere le piste servite dagli skilift Plateau Rosa I, II e III, dalla seggiovia Furggsattel e dalla funivia Matterhorn Glacier Ride II, sul versante svizzero.

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