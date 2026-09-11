Villa San Carlo di Cortemilia (Cn) è stata scelta come "Unique Boutique Hotel of the Year 2026 in Piedmont" nell'ambito degli Europe 2026 Travel & Hospitality Awards. Il riconoscimento, arrivato dall'Inghilterra, è stato assegnato sulla base di un'analisi dei giudizi degli ospiti e prende in considerazione diversi aspetti dell'esperienza di soggiorno. «Ci è appena arrivata dall'Inghilterra la notizia che è stato conferito il prestigioso Tourist Hospitality Award a Villa San Carlo - Cortemilia come miglior Boutique Hotel of the year 2026 in Piemonte», racconta Carlo Zarri. Per Zarri, il premio rappresenta anche un riconoscimento al lavoro svolto dalla squadra e alla collaborazione con i fornitori: «Ringraziamo per questo risultato gli ospiti che hanno condiviso la loro esperienza con il mondo, tutto il nostro staff (Ikram, Germana, Jonida e Titti) per l'eccellente collaborazione e tutti i fornitori per il supporto e per la qualità dei prodotti enogastronomici e non che ci hanno sempre conferito».

Carlo Zarri, al centro, con lo staff di Villa San Carlo dopo aver ricevuto il premio di miglior Boutique Hotel of the year 2026 in Piemonte

Spazio, indipendenza e servizio: perché Villa San Carlo è stata premiata

Secondo quanto riferito da Zarri, l'88-90% degli ospiti della struttura è straniero. I loro giudizi online hanno contribuito alla valutazione della giuria, che ha preso in esame il carattere della struttura, la sistemazione degli ospiti e l'esperienza complessiva durante il soggiorno. «Un riconoscimento arrivato da una analisi online sui giudizi degli ospiti (88-90% stranieri) che prende in considerazione il carattere del Locale, il soggiorno degli ospiti e la loro esperienza legata al confort, al servizio (inclusa ristorazione) e al relax», spiega Zarri. La giuria degli Awards ha quindi individuato tre elementi distintivi della struttura, a partire dal carattere della villa e dal modo in cui gli spazi contribuiscono all'esperienza degli ospiti.

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