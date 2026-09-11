A CORTEMILIA
Villa San Carlo premiata come miglior Boutique Hotel in Piemonte
Villa San Carlo di Cortemilia (Cn) è stata premiata come Boutique Hotel of the Year 2026 in Piemonte dai Travel & Hospitality Awards. La giuria ha valutato carattere della villa, sistemazioni ed esperienza degli ospiti
Villa San Carlo di Cortemilia (Cn) è stata scelta come "Unique Boutique Hotel of the Year 2026 in Piedmont" nell'ambito degli Europe 2026 Travel & Hospitality Awards. Il riconoscimento, arrivato dall'Inghilterra, è stato assegnato sulla base di un'analisi dei giudizi degli ospiti e prende in considerazione diversi aspetti dell'esperienza di soggiorno. «Ci è appena arrivata dall'Inghilterra la notizia che è stato conferito il prestigioso Tourist Hospitality Award a Villa San Carlo - Cortemilia come miglior Boutique Hotel of the year 2026 in Piemonte», racconta Carlo Zarri. Per Zarri, il premio rappresenta anche un riconoscimento al lavoro svolto dalla squadra e alla collaborazione con i fornitori: «Ringraziamo per questo risultato gli ospiti che hanno condiviso la loro esperienza con il mondo, tutto il nostro staff (Ikram, Germana, Jonida e Titti) per l'eccellente collaborazione e tutti i fornitori per il supporto e per la qualità dei prodotti enogastronomici e non che ci hanno sempre conferito».
Spazio, indipendenza e servizio: perché Villa San Carlo è stata premiata
Secondo quanto riferito da Zarri, l'88-90% degli ospiti della struttura è straniero. I loro giudizi online hanno contribuito alla valutazione della giuria, che ha preso in esame il carattere della struttura, la sistemazione degli ospiti e l'esperienza complessiva durante il soggiorno. «Un riconoscimento arrivato da una analisi online sui giudizi degli ospiti (88-90% stranieri) che prende in considerazione il carattere del Locale, il soggiorno degli ospiti e la loro esperienza legata al confort, al servizio (inclusa ristorazione) e al relax», spiega Zarri. La giuria degli Awards ha quindi individuato tre elementi distintivi della struttura, a partire dal carattere della villa e dal modo in cui gli spazi contribuiscono all'esperienza degli ospiti.
Tra le motivazioni del premio viene indicato innanzitutto il carattere della villa, descritta come una struttura a uso esclusivo capace di offrire «lo spazio, l'indipendenza e il senso del luogo» che i viaggiatori cercano per un soggiorno in villa. Un elemento che riguarda quindi non soltanto la dimensione degli spazi, ma anche il rapporto tra la struttura e il contesto nel quale si trova. Per la giuria, questa componente contribuisce a costruire un'esperienza di soggiorno riconoscibile. Il secondo elemento preso in considerazione riguarda la sistemazione degli ospiti. Camere, suite e spazi dedicati all'accoglienza rappresentano, secondo la valutazione degli Awards, uno dei punti di forza della struttura. L'obiettivo è offrire ai viaggiatori una base confortevole e curata durante il soggiorno, mettendo quindi gli spazi destinati agli ospiti al centro dell'esperienza di ospitalità. La terza dimensione riguarda invece l'esperienza degli ospiti nel suo complesso. La giuria ha indicato l'attenzione al comfort, al servizio e ai dettagli che contribuiscono a rendere positiva la permanenza. È un aspetto che comprende anche la ristorazione, citata dallo stesso Zarri tra gli elementi considerati nella valutazione, insieme al servizio e al relax. Il riconoscimento prende quindi in esame l'esperienza nella sua interezza, oltre alla qualità della sistemazione.