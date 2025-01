Milano: Max Mariola festeggia il primo anno del suo ristorante

Il ristorante di Max Mariola a Milano compie un anno e per l'occasione si prepara a una serata speciale che avrà luogo il 27 gennaio, a partire dalle ore 19. Un evento aperto a tutti, pensato per celebrare questo traguardo e ringraziare chi ha reso possibile un anno ricco di successi. La festa promette momenti unici, con uno showcooking dal vivo guidato dallo stesso Mariola. Tra i fornelli, lo chef proporrà una delle sue ricette più iconiche, un tributo alla sua filosofia basata su autenticità e creatività. Non mancheranno il tradizionale taglio della torta e il brindisi finale.

Lo chef Max Mariola

Il ristorante, ricordiamo, rappresenta solo un tassello del più ampio progetto del Gruppo Max Mariola. Nato dalla passione e dalla visione dello chef, il gruppo celebra la cucina italiana in tutte le sue sfaccettature, unendo ristorazione, storytelling e creatività. «Attraverso i nostri progetti promuoviamo la valorizzazione del territorio e degli ingredienti di qualità, sempre con un occhio attento alla sostenibilità e al rispetto delle tradizioni» racconta Mariola. Con nuove aperture previste per il 2025, il gruppo guarda al futuro con entusiasmo, puntando a portare l'esperienza Max Mariola in nuove città e contesti, rafforzando il legame con il pubblico.

Chef Max Mariola non è solo un volto noto nella ristorazione, ma anche un riferimento per milioni di persone sui social. Con oltre 10 milioni di follower, il suo legame con il pubblico è forte e costante. Questo rapporto si riflette anche nei suoi progetti editoriali, come il libro "The Sound of Love", che ha già venduto più di 35mila copie in Italia e presto uscirà anche in inglese. Con 120 ricette pensate per un pubblico globale, il volume celebra la sua idea di cucina inclusiva e appassionata. Parallelamente, il lancio della Max Mariola Academy, che ha segnato un nuovo passo per il brand. La piattaforma di corsi online è pensata per avvicinare appassionati e professionisti alla cucina di qualità. «Vogliamo rendere l'eccellenza accessibile a tutti, offrendo strumenti e conoscenze per vivere la cucina in modo autentico e appagante» spiega lo chef, sottolineando il desiderio di condividere il suo sapere con il pubblico.

© Riproduzione riservata