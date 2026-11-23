Lorenza Di Stefano, titolare del Mug Experience di Cassino, ha conquistato il primo posto nella Barisssta Championship 2026, la competizione organizzata da Essse Caffè e conclusa a Bologna, nel flagship store dell'azienda in via Galliera. La finale ha messo a confronto gli otto vincitori delle selezioni disputate nei mesi precedenti in diverse località italiane, chiamati a misurarsi su preparazioni classiche e nuove interpretazioni del caffè. Il progetto ha coinvolto complessivamente oltre 80 clienti Essse Caffè e ha avuto come obiettivo la valorizzazione delle competenze dei professionisti del bar, attraverso il confronto e la formazione. Sul podio, insieme a Di Stefano, sono saliti Cosimo Gigante del Luca's Coffee & Restaurant di Bari, secondo classificato, ed Enrico Cortesi del Red Velvet di Forlì, terzo.

Lorenza Di Stefano, titolare del Mug Experience di Cassino, ha conquistato il primo posto nella Barisssta Championship 2026

Espresso, cappuccino e drink signature: le prove della finale

La competizione ha previsto tre diverse prove: la preparazione dell'espresso, quella del cappuccino e la realizzazione di un drink signature, una bevanda ideata da ciascun partecipante per esprimere la propria interpretazione del caffè. Non soltanto tecnica, dunque, ma anche capacità di costruire una proposta personale e di presentarne le caratteristiche. A valutare le performance sono stati Chiara Bergonzi e Andrej Godina, due figure con esperienze e competenze differenti nel settore. Bergonzi, tre volte campionessa italiana di Latte Art e seconda classificata al Mondiale del 2014, è formatrice autorizzata SCA e giudice internazionale. Godina è ricercatore e consulente nel comparto del caffè, con un dottorato in Scienza, Tecnologia ed Economia nell'Industria del Caffè, e tra i curatori della Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d'Italia. I giudici hanno considerato tre dimensioni: marketing, tecnica e analisi sensoriale. La valutazione ha riguardato quindi la qualità delle bevande, la correttezza delle procedure, l'equilibrio gustativo e la capacità dei concorrenti di raccontare e valorizzare le proprie preparazioni.

Lorenza Di Stefano: «Le competizioni sono occasioni di crescita»

Per la vincitrice, la gara rappresenta soprattutto un momento di confronto con altri professionisti e un'opportunità per mettere alla prova il proprio lavoro. «Il mondo del bar e della ristorazione è sempre stato la mia casa. La passione per la latte art mi ha insegnato a curare ogni dettaglio e a trasformare una tazzina in un momento speciale», ha raccontato Lorenza Di Stefano. «Le competizioni rappresentano per me un'importante occasione di crescita: mi permettono di confrontarmi con altri professionisti, sperimentare nuove ricette e uscire dalla mia zona di comfort. Questa vittoria è una grande soddisfazione e uno stimolo a continuare a studiare, mettermi alla prova e coltivare la mia passione».

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