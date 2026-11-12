Normativa, comunicazione dei prodotti “senza” e tutela del consumatore al centro delle due giornate di studio organizzate da Conpait il 9 e 10 novembre all’Altafiumara Resort & Spa, in provincia di Reggio Calabria. L'incontro ha riunito il Direttivo nazionale e i rappresentanti dell'associazione per fare il punto sui progetti in corso e definire le prossime attività.

Il Direttivo di Conpait all’Altafiumara Resort & Spa, in provincia di Reggio Calabria

Claim ed etichettatura: come comunicare correttamente i prodotti artigianali

La prima giornata si è aperta con i saluti istituzionali del presidente Angelo Musolino e la presentazione dell'agenda dei lavori. La sessione iniziale è stata dedicata ai progetti strategici dell'associazione e alle proposte dei Consiglieri, con l'obiettivo di consolidare il ruolo di Conpait nei comparti della pasticceria, della gelateria e del cioccolato artigianale. Tra gli appuntamenti in programma è stato presentato, attraverso un collegamento con Silvio Bessone, il progetto relativo alla manifestazione che vedrà Conpait protagonista a Torino nel settore del cioccolato. Nel corso dei lavori è stata inoltre illustrata l'idea di un concorso nazionale rivolto alle scuole alberghiere, pensato per mettere in relazione la formazione e il mondo delle imprese e offrire spazio alle competenze delle nuove generazioni.

Uno degli approfondimenti della prima giornata ha riguardato i prodotti «senza», tema affrontato dal professor Antoniazzi. L'intervento ha preso in esame gli aspetti produttivi, comunicativi e normativi legati a questa categoria di prodotti, sempre più presente nell'offerta alimentare e nella comunicazione delle aziende. Il tema è stato ripreso nella seconda giornata, con una sessione tecnica dedicata a claim ed etichettatura. L'attenzione si è concentrata sulle modalità di applicazione delle disposizioni vigenti e sulla necessità che le informazioni riportate sulle confezioni siano chiare e coerenti con gli ingredienti realmente utilizzati. Un aspetto che riguarda direttamente il lavoro dei pasticceri e degli altri operatori artigianali, chiamati a comunicare le caratteristiche delle proprie produzioni nel rispetto delle regole e a garantire trasparenza nei confronti dei consumatori.

Legge sull'artigianato e opportunità per le imprese

Nel programma ha trovato spazio anche il Focus Normativo & Convenzioni, con l'intervento di Silvano Barbalace, segretario di Confartigianato Calabria. Al centro del suo contributo la Legge-quadro per l'artigianato, n. 443 dell'8 agosto 1985, e gli strumenti previsti a sostegno delle imprese artigiane. L'approfondimento ha permesso di esaminare il quadro normativo di riferimento e le opportunità a disposizione degli operatori, inserendo il tema della tutela e dello sviluppo delle attività artigiane nel più ampio confronto sulle prospettive del comparto.

Conpait, le prossime attività definite dal Direttivo nazionale