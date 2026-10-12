Quali sono le 20 pizzerie simbolo delle Marche? La selezione premiata a Pane Nostrum

Un grande successo di pubblico e di operatori del settore ha segnato la XXIII edizione di Pane Nostrum - Salone nazionale dei lievitati, andata in scena nel fine settimana a Senigallia e di cui Italia a Tavola è media partner. Promossa ed organizzata da Confcommercio Marche in collaborazione con la Cia Ancona e la Fipe, la manifestazione si è confermata il punto di riferimento per il mondo della panificazione, della pasticceria da forno, della pizzeria e della ristorazione.

Un momento della premiazione sul palco di Pane Nostrum 2026 a Senigallia con gli autori del libro “Cronache di pizza”, Andrea Bevilacqua e Antonio Fucito, i rappresentanti di Confcommercio e FIPE e i pizzaioli premiati

Per tre giorni, la città marchigiana si è riempita di cooking show, masterclass, incontri tecnici ed eventi formativi rivolti a cittadini e professionisti. Come sottolineato dal direttore Fipe Confcommercio Roberto Calugi, il Salone si è accreditato non solo come vetrina del saper fare artigianale, ma anche come momento strategico di crescita professionale e confronto per trasformare la maestria artigiana in visione d'impresa.

Il premio “Cronache di pizza”: la marchigianità in 20 insegne

Tra i momenti clou della giornata conclusiva di domenica mattina si è tenuta la premiazione delle venti pizzerie selezionate nel libro “Cronache di pizza. Le Marche in 20 pizzerie”, firmato da Andrea Bevilacqua e Antonio Fucito (Giaconi Editore di Recanati), con la prefazione dell'illustre maestro Franco Pepe («Nelle Marche, il forno sa di mare, di monti e di campagne»). L'iniziativa, promossa da Confcommercio Marche per valorizzare il legame indissolubile tra impasto, biodiversità e paesaggio locale, ha incoronato 20 eccellenze suddivise in tutte le cinque province della regione:

Ancona (6): Avalon, Aia Moroder, Capriccio, Cavò Lieviti e Distillati, Legàmi, Mezzometro

Avalon, Aia Moroder, Capriccio, Cavò Lieviti e Distillati, Legàmi, Mezzometro Ascoli Piceno (5): La Scaletta, Crunch Pizza, Impasti, Paglià Pizza e Fichi, LieVita

La Scaletta, Crunch Pizza, Impasti, Paglià Pizza e Fichi, LieVita Fermo (4): Mamma Rosa, Controluce, Alberto Farina, CalaFalò

Mamma Rosa, Controluce, Alberto Farina, CalaFalò Pesaro e Urbino (3): Farina, Bambagia, Bubini Pizza e Food

Farina, Bambagia, Bubini Pizza e Food Macerata (2): Lievitaria, Duca