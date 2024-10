Milano Wine Week 2024: brindisi inaugurale con l'Asti Docg

L'Asti Docg sarà il protagonista del brindisi inaugurale della Milano Wine Week 2024, sabato 5 ottobre alle 18.00, in Piazza Tre Torri, presso il City Life Shopping District. L'evento, aperto al pubblico e gratuito, segnerà l'inizio della settimana del vino milanese, in programma fino a domenica 13 ottobre.

Il brindisi inaugurale della Milano Wine Week sarà con l'Asti Docg

Il Consorzio Asti Docg sarà sparkling wine partner, mentre Carrefour Italia sarà il main sponsor. La Milano Wine Week offrirà nove giorni di eventi, tra cui incontri, degustazioni, masterclass e esperienze immersive, pensati sia per i professionisti del settore sia per gli appassionati, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni di consumatori.

© Riproduzione riservata