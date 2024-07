Menabrea lancia la nuova panaché: birra e gazzosa alla genziana

Il birrificio Menabrea ha svelato la sua ultima creazione: una panaché rivoluzionaria che unisce la tradizione birraria alla freschezza della gazzosa. La birra e gazzosa alla genziana, con il suo delicato retrogusto amaricante, promette di conquistare il palato degli italiani, in particolare durante le calde giornate estive.

Birra e gazzosa alla genziana: l'ultima creazione di Menabrea

Questa nuova bevanda, dal colore giallo paglierino, si caratterizza per un equilibrio perfetto tra il gusto maltato della birra Menabrea, la dolcezza della gazzosa e l'aroma inconfondibile della genziana. Il risultato è una bevanda rinfrescante e leggermente alcolica (2,5% vol), ideale per ogni occasione. «Abbiamo voluto creare un prodotto che fosse in linea con le tendenze attuali, ma che allo stesso tempo fosse fedele alla nostra storia e alla qualità che ci contraddistingue», ha dichiarato Franco Thedy, rappresentante della famiglia proprietaria. Con la birra e gazzosa alla genziana, Menabrea non solo amplia la sua gamma di prodotti, ma rivisita anche la tradizione della gazzosa, proponendo una versione più contemporanea e adatta ai gusti dei consumatori odierni. La scelta della genziana, un fiore dalle proprietà benefiche e dal sapore intenso, aggiunge un tocco di originalità e rende questa panaché unica nel suo genere.

La nuova bevanda viene presentata in una bottiglia trasparente, dal design essenziale e raffinato, che richiama l'eleganza e la purezza del prodotto. L'etichetta, ispirata ai fiori di genziana, conferisce alla bottiglia un aspetto fresco e accattivante. Menabrea, da sempre attenta alla sostenibilità, ha scelto di utilizzare materiali riciclabili per la produzione delle bottiglie, confermando il suo impegno verso l'ambiente. La birra e gazzosa alla genziana è disponibile in bottiglie da 27cl nei migliori punti vendita e locali selezionati. Il nuovo prodotto di Birra Menabrea, ricordiamo, va a completare un'offerta sempre più variegata e che oggi comprende: la Linea 150° Bionda - Premium Lager, Ambrata - Premium Amber, Strong - Premium Strong, Rossa - Premium Doppio Malto, Weiss - non Filtrata di Frumento La linea Arte in… composta da lattina Pils, e non filtrata e il Minifusto da 5lt di Pils e la bottiglia Birra non filtrata.

