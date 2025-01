Luca Rigotti rieletto presidente del Gruppo Vino Copa-Cogeca

Luca Rigotti è stato rieletto presidente del Gruppo di Lavoro Vino del Copa-Cogeca, la principale organizzazione di rappresentanza agroalimentare europea. Un riconoscimento che non solo premia il suo impegno pluriennale, ma ribadisce anche la centralità del comparto vitivinicolo italiano nell'ambito europeo. Dunque, Rigotti, presidente del Comitato del settore vitivinicolo di Confcooperative Fedagripesca, guiderà il gruppo anche per il prossimo biennio, affiancato da due vicepresidenti: il francese Lodovic Roux e il tedesco Christian Schwoerer.

Gruppo Vino Copa-Cogeca: Luca Rigotti rieletto presidente

L'imprenditore trentino, alla guida del Gruppo Mezzacorona e della sua controllata Nosio Spa, si trova a rivestire per la seconda volta questo ruolo di fondamentale importanza per l'intero comparto vitivinicolo europeo. Nel suo discorso di (ri)insediamento, Rigotti ha sottolineato le principali difficoltà che il comparto è chiamato a fronteggiare, in un contesto che cambia velocemente sia dal punto di vista del mercato che nelle preferenze di consumo. «La cooperazione vitivinicola europea, che rappresenta la maggior parte della produzione del Continente, si sta impegnando sul fronte della qualità e della commercializzazione» ha affermato il presidente, evidenziando l'importanza di un approccio sempre più professionale e innovativo. «Dobbiamo tornare a fare apprezzare il vino a un pubblico vasto - ha aggiunto - promuovendo nel contempo la cultura del bere consapevole, moderato e responsabile».

Le sfide non si fermano però al consumo: uno degli aspetti più rilevanti per Rigotti riguarda il valore della sostenibilità ambientale. Il presidente ha ricordato i risultati già ottenuti dai viticoltori europei in questo ambito e la necessità di fare conoscere ai consumatori l'impegno profuso per garantire un futuro più verde e sostenibile: «Ci sono sfide impegnative legate alla sostenibilità ambientale, ma i nostri viticoltori stanno facendo grandi passi avanti, con risultati che dobbiamo promuovere con determinazione» ha dichiarato Rigotti, evidenziando come l'industria stia affrontando queste problematiche. Un altro fronte su cui Rigotti ha puntato l'attenzione riguarda la crescente domanda di vini low-alcol e dealcolati. Un segmento che, secondo il presidente, rappresenta una nuova opportunità di mercato da sviluppare con energia e visione: «La crescita dei vini low alcol e dealcolati può essere una nuova opportunità da sostenere e incentivare con determinazione» ha affermato, rimarcando come la diversificazione dell'offerta possa rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla salute e al benessere.

Il dibattito a livello europeo, infatti, ruota proprio attorno alla ricerca di soluzioni che possano agevolare il comparto in tutte le sue fasi, affrontando congiuntamente le evoluzioni del mercato, il cambiamento dei gusti e le modalità di consumo che si sono trasformate in modo significativo negli ultimi anni. Rigotti ha ribadito che la cooperazione vitivinicola europea continuerà a giocare un ruolo fondamentale nella definizione delle politiche future, portando avanti le istanze degli agricoltori e dei produttori, ma anche dei consumatori, che sono sempre più alla ricerca di qualità, innovazione e sostenibilità.

