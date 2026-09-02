11-20 SETTEMBRE
Asti brinda con la Douja d'Or: dieci giorni tra degustazioni e incontri
Dall'11 al 20 settembre piazze e palazzi del centro ospitano vini piemontesi, masterclass, abbinamenti e appuntamenti sulla grappa e sul Vermouth di Torino, con la presentazione della nuova Strada
Asti torna a settembre a parlare di vino. Dall’11 al 20 settembre la Douja d’Or 2026 occupa piazze, palazzi storici e locali del centro con degustazioni, masterclass e incontri. La formula diffusa non è una novità: è ormai parte della manifestazione. Quest’anno il programma affianca ai vini piemontesi confronti con altre zone viticole, abbinamenti, distillati e diversi appuntamenti dedicati al Vermouth, con la presentazione della Strada del Vermouth di Torino.
Il Piemonte resta il punto di partenza. In piazza San Secondo si degustano vini provenienti dalle diverse aree regionali, con uno spazio riservato anche alle produzioni biologiche. Palazzo Alfieri è dedicato al Monferrato, con il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, mentre a Palazzo Ottolenghi trovano posto Asti Spumante, Moscato d’Asti, Brachetto e Vermouth di Torino.
Da Pico a Tokaj, quattro paesaggi del vino
Tra gli appuntamenti da segnare ci sono le quattro masterclass curate dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato. Il confronto questa volta esce dal Piemonte. Il 13 settembre si parte da Pico, nelle Azzorre, isola vulcanica portoghese in mezzo all’Atlantico. Il 15 settembre si parla di Fertő/Neusiedlersee, tra Austria e Ungheria; il 19 di Tokaj e il 20 di Rotaliana Königsberg, in Trentino. Quattro paesaggi viticoli molto diversi messi a confronto ad Asti.
Il calendario comprende anche incontri costruiti sugli abbinamenti. L’Arneis incontra il mare, mentre Barbera e Parmigiano sono proposti insieme in due masterclass. Al Ridotto del Teatro Alfieri si parla invece di grappa piemontese, dalla distillazione agli abbinamenti con cibo e cioccolato. Il 16 settembre la grappa passa anche nello shaker, con una masterclass dedicata alla miscelazione.
Il Vermouth e la nuova Strada
Il Vermouth di Torino compare in diversi momenti della Douja. Il 16 settembre al Diavolo Rosso l'incontro «Dal vino alle botaniche» entra nella preparazione del vino aromatizzato. Due giorni dopo è in programma «Torino & Torino», mentre il 19 settembre sarà presentata alla stampa la Strada del Vermouth di Torino.
A seguire, uno spettacolo ne ripercorrerà la storia. Fuori città ci sono infine le due uscite di Douja on the Road. Il 12 settembre si parte alla scoperta di Barbera d’Asti e Ruchè; il 19 si va a Costigliole, con un itinerario dedicato a rossi, bianchi e rosati. Due mattinate per vedere le zone di produzione dopo aver incontrato i vini nelle degustazioni della Douja.