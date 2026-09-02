Asti torna a settembre a parlare di vino. Dall’11 al 20 settembre la Douja d’Or 2026 occupa piazze, palazzi storici e locali del centro con degustazioni, masterclass e incontri. La formula diffusa non è una novità: è ormai parte della manifestazione. Quest’anno il programma affianca ai vini piemontesi confronti con altre zone viticole, abbinamenti, distillati e diversi appuntamenti dedicati al Vermouth, con la presentazione della Strada del Vermouth di Torino.

I migliori vini piemontesi protagonisti a Douja d'Or 2026, tra cui il Brachetto d'Acqui Docg

Il Piemonte resta il punto di partenza. In piazza San Secondo si degustano vini provenienti dalle diverse aree regionali, con uno spazio riservato anche alle produzioni biologiche. Palazzo Alfieri è dedicato al Monferrato, con il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, mentre a Palazzo Ottolenghi trovano posto Asti Spumante, Moscato d’Asti, Brachetto e Vermouth di Torino.

Da Pico a Tokaj, quattro paesaggi del vino

Tra gli appuntamenti da segnare ci sono le quattro masterclass curate dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato. Il confronto questa volta esce dal Piemonte. Il 13 settembre si parte da Pico, nelle Azzorre, isola vulcanica portoghese in mezzo all’Atlantico. Il 15 settembre si parla di Fertő/Neusiedlersee, tra Austria e Ungheria; il 19 di Tokaj e il 20 di Rotaliana Königsberg, in Trentino. Quattro paesaggi viticoli molto diversi messi a confronto ad Asti.

In programma incontri dove si parlerà anche di territori del vino stranieri

Il calendario comprende anche incontri costruiti sugli abbinamenti. L’Arneis incontra il mare, mentre Barbera e Parmigiano sono proposti insieme in due masterclass. Al Ridotto del Teatro Alfieri si parla invece di grappa piemontese, dalla distillazione agli abbinamenti con cibo e cioccolato. Il 16 settembre la grappa passa anche nello shaker, con una masterclass dedicata alla miscelazione.

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Il Vermouth e la nuova Strada

Il Vermouth di Torino compare in diversi momenti della Douja. Il 16 settembre al Diavolo Rosso l'incontro «Dal vino alle botaniche» entra nella preparazione del vino aromatizzato. Due giorni dopo è in programma «Torino & Torino», mentre il 19 settembre sarà presentata alla stampa la Strada del Vermouth di Torino.

Altro grande protagonista a Douja D'Or 2026 sarà il Vermouth di Torino