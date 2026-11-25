KEN WRIGHT CELLARS
Beretta brinda ai 500 anni di storia investendo nel Pinot Noir americano
La storica famiglia bresciana produttrice di armi ha rilevato una quota di minoranza della Ken Wright Cellars, cantina dell'Oregon con 70 ettari di vigneti e un fatturato annuo di 12 milioni di dollari
La Beretta ha deciso di festeggiare i 500 anni di vita anche con un eccellente bicchiere di vino rosso (le bollicine le ha già con lo Sparviere in Franciacorta, e non solo). L'antica fabbrica d'armi di Gardone Val Trompia (Bs) è entrata infatti nella Ken Wright Cellars, una cantina storica del panorama enologico Usa. Si trova in Oregon e gestisce 70 ettari di vigneti sulla costa del Pacifico, a nord della California, con un fatturato di 12 milioni di dollari.
Beretta investe nel Pinot Noir dell'Oregon
L'Agricola Beretta ha rilevato una quota di minoranza dell'azienda, che si trova ai piedi del monte Hood, brand di riferimento a livello globale per il monovitigno del Pinot Noir. Nella società rimane comunque l'enologo Ken Wright, che fondò la cantina assieme alla moglie Karen una trentina d'anni fa e che continuerà «con i team dedicati alla gestione dei vigneti, alla produzione vinicola e all'accoglienza».
Il patrimonio vitivinicolo della famiglia Gussalli Beretta
La famiglia Gussalli Beretta, nel mondo vitivinicolo italiano, possiede già, con la controllata Agricola Gussalli Beretta, 170 ettari di vigneti: nel Bresciano la già citata cantina Sparviere, Steinhaus in Alto Adige, nel Chianti Classico Castello di Radda e la tenuta Fabio Motta a Bolgheri, in Piemonte Fortemasso a Monforte d'Alba, Orlandi Contucci nelle Colline Teramane e una quota di minoranza della Leonardo Specogna, nei Colli Orientali del Friuli.
L'investimento della famiglia triumplina nell'Oregon, «oltre alla corposa partecipazione di minoranza nell'azienda di produzione, si completa con l'acquisizione dello storico patrimonio viticolo e immobiliare dedicato all'attività enologica, permettendo a Ken Wright Cellars di focalizzarsi nella produzione dei vini di alta gamma sempre più dettagliati ed espressivi».