La Beretta ha deciso di festeggiare i 500 anni di vita anche con un eccellente bicchiere di vino rosso (le bollicine le ha già con lo Sparviere in Franciacorta, e non solo). L'antica fabbrica d'armi di Gardone Val Trompia (Bs) è entrata infatti nella Ken Wright Cellars, una cantina storica del panorama enologico Usa. Si trova in Oregon e gestisce 70 ettari di vigneti sulla costa del Pacifico, a nord della California, con un fatturato di 12 milioni di dollari.