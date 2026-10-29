Carlsberg Group chiude il terzo trimestre 2026 con ricavi in crescita del 4,9%, a circa 3,38 miliardi di euro, mentre la crescita organica si attesta al 3%. A distinguersi è soprattutto il segmento delle birre analcoliche, in aumento dell'11% a livello globale e di oltre il 100% per Carlsberg Italia, sia nelle vendite ai distributori sia in quelle al consumatore finale. Un risultato che conferma il crescente peso delle alternative senza alcol nelle strategie dei produttori birrari.

Alius Antulis, managing director di Carlsberg Italia

Carlsberg, ricavi a 3,38 miliardi nel terzo trimestre

La crescita del gruppo è stata sostenuta soprattutto dall'Europa occidentale, dove i ricavi organici sono aumentati del 2,5%, e dall'area Europa centrale e orientale e India, che ha registrato un incremento dell'11,7%. Tra i marchi internazionali, Carlsberg è cresciuto del 3%, mentre Tuborg è rimasto stabile. «Nel terzo trimestre il Gruppo ha registrato una solida crescita dei ricavi, sostenuta dal buon andamento di numerosi mercati e dalla resilienza del nostro portafoglio diversificato. Siamo soddisfatti di questi risultati e confermiamo le nostre previsioni sugli utili per l'intero esercizio», ha dichiarato Jacob Aarup-Andersen, amministratore delegato di Carlsberg Group.

Birre analcoliche in crescita, in Italia vendite più che raddoppiate