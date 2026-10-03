HOUSE OF CARPANO
Carpano, 240 anni di vermouth: a Torino arrivano 30 bartender da 15 Paesi
Carpano festeggia 240 anni a Torino con la finale internazionale di House of Aperitivo. Il 28 ottobre, al Museo del Risorgimento, 30 bartender da 15 Paesi si confronteranno con cocktail, food pairing e interpretazioni dell’aperitivo
Carpano compie 240 anni e torna a Torino, città in cui il marchio è nato nel 1786, per celebrare l’anniversario con la finale internazionale di Carpano House of Aperitivo. L’appuntamento è fissato per mercoledì 28 ottobre 2026 al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, dove 30 bartender provenienti da 15 Paesi si confronteranno attraverso altrettante postazioni cocktail.
Trenta bartender da 15 Paesi
Saranno 30 i bartender in gara, con 15 Paesi rappresentati e una postazione cocktail dedicata a ciascun partecipante. Le diverse interpretazioni dell’aperitivo saranno accompagnate da food pairing e da una selezione di drink Carpano. Le sale del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano ospiteranno la finale di House of Aperitivo, con una proposta costruita intorno ai drink a base Carpano e ai relativi abbinamenti gastronomici. La manifestazione sarà anche un'occasione per osservare come il concetto di aperitivo viene interpretato in Paesi diversi. L'appuntamento riunirà a Torino anche rappresentanti delle istituzioni torinesi e piemontesi, professionisti del settore dell’ospitalità e giornalisti italiani e internazionali. Tra gli ospiti è prevista la presenza di Niccolò Branca, presidente e amministratore delegato di Fratelli Branca Distillerie.
La finale al Museo del Risorgimento
La serata inizierà alle 18 e si concluderà alle 21 con la proclamazione del vincitore internazionale di Carpano House of Aperitivo. La scelta del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano colloca l’evento in uno dei luoghi simbolici di Torino, la città con cui la storia del marchio è strettamente legata. L’anniversario diventa così anche un momento di confronto internazionale sul modo in cui l’aperitivo viene interpretato oggi, partendo dalla tradizione del vermouth torinese e arrivando alle diverse culture della miscelazione rappresentate dai bartender partecipanti.
Carpano, 240 anni tra vermouth e aperitivo
La storia di Carpano è legata alla nascita del Vermouth di Torino e alla progressiva affermazione dell’aperitivo come momento della socialità italiana. A 240 anni dalla fondazione, il marchio sceglie quindi la città d’origine per un appuntamento che riunisce professionisti dell’ospitalità provenienti da diversi mercati internazionali.