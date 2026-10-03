Saranno 30 i bartender in gara, con 15 Paesi rappresentati e una postazione cocktail dedicata a ciascun partecipante. Le diverse interpretazioni dell’aperitivo saranno accompagnate da food pairing e da una selezione di drink Carpano. Le sale del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano ospiteranno la finale di House of Aperitivo, con una proposta costruita intorno ai drink a base Carpano e ai relativi abbinamenti gastronomici. La manifestazione sarà anche un'occasione per osservare come il concetto di aperitivo viene interpretato in Paesi diversi. L'appuntamento riunirà a Torino anche rappresentanti delle istituzioni torinesi e piemontesi, professionisti del settore dell’ospitalità e giornalisti italiani e internazionali. Tra gli ospiti è prevista la presenza di Niccolò Branca, presidente e amministratore delegato di Fratelli Branca Distillerie.