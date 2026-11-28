Ferrari Riserva Lunelli 2016 è un Trentodoc Extra Brut della linea Grandi Riserve , ottenuto da un'accurata selezione di uve Chardonnay di montagna , raccolte rigorosamente a mano. La prima produzione risale al 2002. La sua particolarità è la prima fermentazione in grandi botti di rovere austriaco , una scelta che richiama le origini della storia enologica della famiglia Lunelli. La vinificazione prevede l'impiego di acciaio e legno , mentre l'affinamento prosegue per almeno 80 mesi sui lieviti .

Nel calice si presenta con un colore intensamente dorato, attraversato da una fine bollicina. Il profilo olfattivo è stratificato: si apre con sfumature fumé, seguite da sentori di tabacco, crème brûlée e vaniglia. Emergono poi richiami di albicocca matura, con un finale aromatico che evoca gelsomino e mango. Al palato mostra grande struttura e un sorso dinamico e persistente, che accompagna a lungo la degustazione. La gradazione alcolica è del 12,5% vol. Si consiglia di servirlo a 8-10°C, utilizzando un calice Grand Cru a forma di tulipano. È disponibile nei formati da 0,75 e 1,5 litri.