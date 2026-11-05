Diageo chiude il primo trimestre fiscale 2027 con vendite nette in aumento dell’1,2% a 4,93 miliardi di dollari e crescita organica dell’1,4%. Il risultato è sostenuto soprattutto dall’Africa, mentre Italia e Francia restano deboli. Pesano anche le difficoltà del Nord America, dove tequila e whisky arretrano. Confermate le previsioni annuali e il piano di risparmi da un miliardo di dollari, che in Italia coinvolge anche la distribuzione.

Diageo, l’Africa traina i conti mentre l’Europa occidentale rallenta

Diageo cresce grazie all’Africa

Nel trimestre luglio-settembre, il primo dell’esercizio fiscale 2027, Diageo ha registrato vendite nette per 4,93 miliardi di dollari, in crescita dell’1,2%. L’incremento organico, al netto di cambi e cessioni, è stato dell’1,4%. A sostenere il risultato è soprattutto East African Breweries, controllata che il gruppo ha concordato di cedere ad Asahi. Senza il suo contributo, la crescita organica scende allo 0,6%, con volumi sostanzialmente stabili. L’amministratore delegato Sir Dave Lewis ha confermato le previsioni per l’intero esercizio: vendite organiche stabili e utile operativo in aumento di qualche punto percentuale. «Il primo trimestre è stato in linea con le attese. Il mercato resta difficile e la volatilità continua, ma i risultati sono un piccolo passo nella giusta direzione», ha commentato.

Italia e Francia deboli, Johnnie Walker cresce oltre il 10%

L’area Europa, Medio Oriente e Africa, che rappresenta il 26% delle vendite, è cresciuta del 2,4%, con volumi in aumento del 4,4%. A trainare sono stati Turchia, Africa e Medio Oriente, compensando la debolezza di Italia e Francia, per le quali il gruppo non ha comunicato dati specifici. Tra i marchi, Johnnie Walker ha registrato una crescita superiore al 10% e Baileys intorno al 5%. In calo Smirnoff e Tanqueray, mentre Smirnoff Ice ha contribuito alla crescita degli RTD, superiore al 10%. Anche Guinness ha superato il 10% in Africa e nei Paesi di lingua tedesca.

Johnnie Walker ha registrato una crescita superiore al 10%

Nord America in calo, tequila e whisky perdono oltre il 10%

Il mercato più difficile resta il Nord America, che vale il 36% delle vendite e ha chiuso il trimestre con una flessione del 3,6%. Don Julio, Casamigos e Crown Royal hanno perso oltre il 10%, mentre Johnnie Walker ha mostrato un andamento positivo. Per l’intero esercizio Diageo prevede nell’area una contrazione intorno al 5%. Intanto, il 1° novembre il gruppo ha chiuso al pubblico la Guinness Open Gate Brewery vicino a Baltimora, aperta nel 2018, citando l’aumento dei costi. Negli Stati Uniti resta operativa soltanto la struttura di Chicago. Più favorevoli i risultati in America Latina (+4,8%), Asia Pacifico (+4,1%) e India (+3,4%).

Sir Dave Lewis, ceo di Diageo

In Italia vendita e distribuzione saranno affidate a terzi