Il nome del Grande Vallée Extra Brut di Domaine R. Pouillon racconta già la sua origine: Mareuil, Mutigny, Avenay, Épernay e Festigny, terroirs che disegnano l'intarsio di gesso e argilla della Vallée de la Marne. Ogni anno vengono scelte le migliori espressioni di Pinot Noir (65%), Chardonnay (15%) e Pinot Meunier (20%), vinificate in barriques e piccole vasche, con i vini di riserva affinati in botti di rovere francese. La Méthode Fabrice Pouillon, unica in Champagne, esclude ogni aggiunta di zucchero oltre a quello naturale delle uve. Affinamento sui lieviti da 18 a 24 mesi, dosage Extra-Brut.

Il Grande Vallée è il vino simbolo della Maison e interpreta la visione territoriale di Fabrice Pouillon attraverso l'assemblaggio di vini dell'annata e di riserva, senza cercare di replicare ogni volta un profilo identico, ma valorizzando le caratteristiche della vendemmia. La sua versatilità gastronomica è emersa anche nell'abbinamento con la faraona ripiena di mostarda, castagne e midollo di vitello del ristorante VOCE Aimo e Nadia di Milano, dove la sommelier Gioconda Pastore ha valorizzato il contrasto tra la freschezza dello Champagne e la ricchezza del piatto. Gli champagne Pouillon sono distribuiti in Italia in esclusiva da Pellegrini spa.