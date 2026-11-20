METODO POUILLON
Grande Vallée Extra-Brut, lo Champagne Pouillon senza zucchero aggiunto
Il Grande Vallée Extra-Brut è il vino simbolo di Fabrice Pouillon: cinque terroir della Vallée de la Marne e tre vitigni compongono un assemblaggio che valorizza ogni vendemmia. La Méthode Pouillon ne definisce lo stile
Il nome del Grande Vallée Extra Brut di Domaine R. Pouillon racconta già la sua origine: Mareuil, Mutigny, Avenay, Épernay e Festigny, terroirs che disegnano l'intarsio di gesso e argilla della Vallée de la Marne. Ogni anno vengono scelte le migliori espressioni di Pinot Noir (65%), Chardonnay (15%) e Pinot Meunier (20%), vinificate in barriques e piccole vasche, con i vini di riserva affinati in botti di rovere francese. La Méthode Fabrice Pouillon, unica in Champagne, esclude ogni aggiunta di zucchero oltre a quello naturale delle uve. Affinamento sui lieviti da 18 a 24 mesi, dosage Extra-Brut.
Il Grande Vallée è il vino simbolo della Maison e interpreta la visione territoriale di Fabrice Pouillon attraverso l'assemblaggio di vini dell'annata e di riserva, senza cercare di replicare ogni volta un profilo identico, ma valorizzando le caratteristiche della vendemmia. La sua versatilità gastronomica è emersa anche nell'abbinamento con la faraona ripiena di mostarda, castagne e midollo di vitello del ristorante VOCE Aimo e Nadia di Milano, dove la sommelier Gioconda Pastore ha valorizzato il contrasto tra la freschezza dello Champagne e la ricchezza del piatto. Gli champagne Pouillon sono distribuiti in Italia in esclusiva da Pellegrini spa.