Il fuori casa in Francia guarda con crescente interesse al Prosecco italiano. L’analisi sugli acquisti di vino effettuati da ristoratori attraverso grossisti e cash and carry nel 2025, realizzata da Gira foodservice per FranceAgrimer e Cniv sui dati di nove tra i principali grossisti, evidenzia una crescita degli spumanti. Hotel, ristoranti e caffè rappresentano il 40% dei volumi complessivi di vino consumati in Francia. Nel 2025 gli spumanti sono l’unica categoria ad aver registrato una crescita rispetto al 2019, con +16,5% in volume e +6,2% in valore, e rispetto al 2024, con +6,3% in volume e circa +1% in valore. I vini fermi restano predominanti, con l’88% dei volumi, mentre gli spumanti raggiungono il 12%.

Nel mercato del fuori casa in Francia, prosecco nel 2025 ha registrato la crescita più marcata, pari al 22,6%

Prosecco e Champagne: come cambia il mercato francese

Il segmento delle bollicine comprende soprattutto Champagne, Prosecco, Lambrusco, Cremant d’Alsazia e Cremant della Loira. Nel confronto tra 2025 e 2024, il Prosecco registra la crescita più marcata, pari al 22,6%. Seguono i Cremant d’Alsazia, a +5,4%, mentre il Lambrusco scende del 2,3% e lo Champagne perde il 5,5%. Lo Champagne mantiene comunque una quota significativa, pari al 21% dei volumi. Il confronto con il 2019 evidenzia invece un divario più netto: nel 2025 i volumi di Prosecco risultano aumentati del 175%, mentre quelli del Cremant d’Alsazia crescono del 14%. Lo Champagne resta invece oltre il 25% sotto i livelli pre-pandemia.

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Il prezzo spinge le bollicine italiane

Un elemento centrale per interpretare questi dati è il prezzo medio della bottiglia negli acquisti all’ingrosso destinati a ristorazione e hotellerie. Tra 2019 e 2025 lo Champagne sale del 17%, raggiungendo 21,16 euro a bottiglia. Il Cremant di Borgogna arriva a 7,29 euro, quello d’Alsazia a 6,73 euro. Il Prosecco si ferma invece a 5,30 euro a bottiglia, circa quattro volte meno dello Champagne. Il prezzo è cresciuto del 5% rispetto al 2019, ma risulta in calo sul 2024. Il valore è vicino a quello del Cremant della Loira, a 5,55 euro, e del Cava, a 5,36 euro.

All'ingrosso, il prezzo di una bottiglia di Prosecco è circa 4 volte inferiore a quello di una bottiglia di champagne

Inflazione e nuove abitudini nei ristoranti

Lo studio collega il comportamento del mercato anche all’inflazione e alla maggiore attenzione dei consumatori al prezzo. Nel fuori casa francese aumentano le scelte orientate al risparmio: i clienti ordinano meno piatti rispetto al passato e cercano locali con vini più convenienti o in offerta. La ristorazione rappresenta il 48% dei volumi di vino venduti nel fuori casa, con 711mila ettolitri nel 2025. In questo scenario, il Prosecco made in Italy beneficia di un posizionamento accessibile e contribuisce alla crescita degli spumanti, mentre i vini fermi registrano nel 2025 una diminuzione del 25%.