Il Pas Dosé Metodo Classico 2022 di Kettmeir è uno spumante altoatesino che punta su freschezza, precisione aromatica e profondità, valorizzate da una lunga permanenza sui lieviti. Le uve provengono da vigneti dedicati alla spumantizzazione , situati in collina a quote medio-alte, con esposizione a ovest e importanti escursioni termiche. Dopo una pressatura delicata, il mosto fermenta in acciaio a temperatura controllata, tra 14 e 16°C, con particolare attenzione a evitare la fermentazione malolattica.

La seconda fermentazione avviene in bottiglia, seguita da un affinamento di almeno 38 mesi sui lieviti a una temperatura costante di 12°C. Al momento della sboccatura non viene aggiunta la tradizionale liqueur d'expédition: il rabbocco avviene esclusivamente con vino proveniente da altre bottiglie, senza quindi introdurre zuccheri aggiunti.

Nel calice si presenta con un giallo paglierino brillante e un perlage fine, intenso e persistente. Il profilo olfattivo combina fiori gialli, come ginestra e calicanto, con sentori di frutta a polpa gialla, tra banana e mango, accompagnati da sfumature di lievito. Al palato emergono freschezza e dinamicità, sostenute da una carbonica delicata e ben integrata. Il finale è lungo, con richiami floreali, fruttati ed erbacei che restituiscono un carattere luminosamente alpino.

A tavola, l'assenza di zucchero residuo e la struttura avvolgente rendono questo Metodo Classico particolarmente versatile. Si abbina a frutti di mare, crostacei e caviale, ma anche a pesci dalla fibra consistente, pesce azzurro e carni bianche. Interessante l'accostamento con la cucina giapponese e asiatica, oltre che con preparazioni della gastronomia italiana caratterizzate da sughi e una maggiore componente grassa.