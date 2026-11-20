SERENA 1881
Noelia, il nuovo spumante di Serena Wines dedicato al Natale
Per Natale 2026 Serena Wines 1881 presenta Noelia Gran Cuvée Extra Dry Millesimato 2025, novità in veste festiva. Accanto al Metodo Classico Audace il progetto racconta l'evoluzione della cantina di Conegliano in Italia
Tra le novità del Natale 2026 di Serena Wines 1881 debutta Noelia Gran Cuvée Extra Dry Millesimato 2025, della linea Serena 1881, presentata in un'esclusiva veste natalizia. Il nome, tradizionalmente attribuito alle bambine nate a dicembre, richiama la magia delle feste e il piacere della condivisione. Una proposta elegante e versatile, pensata per accompagnare i brindisi delle occasioni speciali, a casa come al ristorante. La nuova etichetta interpreta il periodo delle festività attraverso un prodotto che unisce il carattere del millesimato a una presentazione dedicata al regalo e alla convivialità.
Metodo Classico Audace, Serena Wines amplia la proposta degli spumanti
Noelia si inserisce in un percorso di ampliamento dell'offerta che comprende anche Metodo Classico Audace, lanciato a inizio anno. Accanto al Prosecco Doc e Docg, cuore della produzione aziendale, la cantina sviluppa nuove tipologie per intercettare occasioni di consumo differenti.
Tra queste rientra anche il segmento zero alcohol, con ulteriori sviluppi nel low alcohol previsti per il 2027. Una diversificazione che punta a rispondere all'evoluzione delle preferenze e a rafforzare la presenza del marchio in più momenti di consumo.
Serena Wines 1881, cinque generazioni di storia e una strategia di crescita
Con 145 anni di storia, celebrati nel 2026, e cinque generazioni di impresa familiare, Serena Wines 1881 è una realtà vitivinicola di Conegliano che continua a evolversi mantenendo il legame con le proprie origini. Un anniversario importante per l’azienda, confermando una vocazione alla crescita e alla capacità di interpretare i cambiamenti del mercato.. Guidata dall'Amministratore Delegato e quinta generazione Luca Serena, l'azienda porta avanti una strategia basata sulla diversificazione dell'offerta e dei mercati, sull'evoluzione dei canali distributivi e sul consolidamento del brand Serena 1881, protagonista del progetto di riposizionamento Quality Times.
Alla presenza storica nel canale Horeca si affiancano nuove opportunità nella Gdo e nei mercati internazionali. Trasversale alle scelte aziendali è l'impegno per la sostenibilità, documentato dal quinto bilancio annuale e dal rinnovo della certificazione Equalitas. Il percorso coinvolge l'efficienza produttiva, la tutela ambientale, la valorizzazione delle persone e la responsabilità verso il territorio, confermando un approccio che accompagna lo sviluppo dell'impresa e l'evoluzione della sua proposta.