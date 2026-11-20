Tra le novità del Natale 2026 di Serena Wines 1881 debutta Noelia Gran Cuvée Extra Dry Millesimato 2025, della linea Serena 1881, presentata in un'esclusiva veste natalizia. Il nome, tradizionalmente attribuito alle bambine nate a dicembre, richiama la magia delle feste e il piacere della condivisione. Una proposta elegante e versatile, pensata per accompagnare i brindisi delle occasioni speciali, a casa come al ristorante. La nuova etichetta interpreta il periodo delle festività attraverso un prodotto che unisce il carattere del millesimato a una presentazione dedicata al regalo e alla convivialità.

Noelia Gran Cuvée Extra Dry Millesimato 2025

Metodo Classico Audace, Serena Wines amplia la proposta degli spumanti

Noelia si inserisce in un percorso di ampliamento dell'offerta che comprende anche Metodo Classico Audace, lanciato a inizio anno. Accanto al Prosecco Doc e Docg, cuore della produzione aziendale, la cantina sviluppa nuove tipologie per intercettare occasioni di consumo differenti.

Il Metodo Classico Audace di Serena Wines

Tra queste rientra anche il segmento zero alcohol, con ulteriori sviluppi nel low alcohol previsti per il 2027. Una diversificazione che punta a rispondere all'evoluzione delle preferenze e a rafforzare la presenza del marchio in più momenti di consumo.

Serena Wines 1881, cinque generazioni di storia e una strategia di crescita

Con 145 anni di storia, celebrati nel 2026, e cinque generazioni di impresa familiare, Serena Wines 1881 è una realtà vitivinicola di Conegliano che continua a evolversi mantenendo il legame con le proprie origini. Un anniversario importante per l’azienda, confermando una vocazione alla crescita e alla capacità di interpretare i cambiamenti del mercato.. Guidata dall'Amministratore Delegato e quinta generazione Luca Serena, l'azienda porta avanti una strategia basata sulla diversificazione dell'offerta e dei mercati, sull'evoluzione dei canali distributivi e sul consolidamento del brand Serena 1881, protagonista del progetto di riposizionamento Quality Times.

Le referenze di Serena 1881 di Serena Wines