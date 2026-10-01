Non solo la Francia: il Prosecco Doc conquista anche il Regno Unito

Dopo il boom registrato in Francia dal Prosecco nel suo complesso - ricordiamo formato dai tre Consorzi di Prosecco Doc, Conegliano Valdobbiadene Prosecco DocG e Asolo Prosecco Docg -, il Prosecco Doc conferma la propria forza anche nel Regno Unito. Nel 2025 il mercato britannico è stato il secondo dopo gli Stati Uniti e ha assorbito oltre 100 milioni di bottiglie, circa il 20% dell’intero export della Denominazione.

Prosecco Doc, il Regno Unito vale 100 milioni di bottiglie ed è secondo mercato

Un dato che si inserisce in un anno, il 2025, chiuso dal Prosecco Doc con circa 667 milioni di bottiglie prodotte, di cui l’82% destinato ai mercati internazionali. La presenza nel Regno Unito, dunque, non rappresenta un episodio isolato, ma una delle basi dell’attività estera della Denominazione, che continua a trovare spazio tanto nel consumo quotidiano quanto nella ristorazione e nell’hotellerie.

Chef Residency chiude con la cucina britannica

Proprio alla cucina britannica sarà dedicata l’ultima tappa di Chef Residency 2026, il progetto promosso dal Consorzio di Tutela del Prosecco Doc. Dopo gli appuntamenti dedicati a Brasile, Corea del Sud e Canada, dal 6 all’8 ottobre la chef Bethany Hipwell sarà ospite della Prosecco Doc Dreamland per conoscere da vicino aziende, territorio e protagonisti della Denominazione.

Il programma proseguirà poi a Milano, negli spazi di House of Mediterraneo, dal 9 al 12 ottobre. Qui Hipwell guiderà masterclass, momenti di confronto e attività pratiche rivolte a giovani professionisti della ristorazione, lavorando su cucina contemporanea, costruzione del menu e valorizzazione della materia prima. La chiusura è prevista il 12 ottobre con una cena su invito, costruita attorno a ingredienti, tecniche e visioni della cucina britannica di oggi.

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Bethany Hipwell, dalle cucine stellate al gastropub

La chef arriva a Milano dopo un percorso maturato in alcune delle più note realtà gastronomiche del Paese. Dopo le esperienze presso Bluebells e Lime Wood Hotel, ha lavorato per dieci anni a Hambleton Hall, ristorante con una Stella Michelin e quattro AA Rosettes, ricoprendo il ruolo di Senior Sous Chef accanto ad Aaron Patterson. Oggi è head chef di The Two Pigs, insegna che sotto la sua guida ha ottenuto due AA Rosettes e un posto nella classifica Estrella Damm Top 50 Gastropubs del Regno Unito.

La chef Bethany Hipwell