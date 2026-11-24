La Michelin ha reso nota la data in cui verrà svelato il progetto della nuova guida italiana dedicata al mondo del vino e sceglie il Piemonte per il debutto della prima selezione italiana delle Uve Michelin. La presentazione è fissata per il 19 gennaio 2027 e porterà per la prima volta fuori dalla Francia il progetto, già sviluppato attraverso le selezioni dedicate alla Borgogna e a Bordeaux. La scelta del Piemonte si lega alla varietà del suo patrimonio vitivinicolo, alla presenza di vitigni autoctoni e al riconoscimento internazionale di denominazioni come quelle delle Langhe. Un territorio nel quale il Nebbiolo rappresenta uno dei principali interpreti, insieme a una tradizione produttiva che le nuove generazioni di viticoltori stanno continuando a sviluppare.

Il Piemonte entra nella mappa delle Uve Michelin

Piemonte, il Nebbiolo e le nuove generazioni al centro della selezione

La regione offre un panorama vitivinicolo caratterizzato da una notevole diversità di terreni, altitudini, esposizioni e condizioni climatiche. Elementi che contribuiscono a determinare le caratteristiche dei vini e le differenze tra le diverse aree produttive. Tra i protagonisti del patrimonio locale spicca il Nebbiolo, vitigno il cui nome viene tradizionalmente ricondotto alla nebbia autunnale che avvolge le colline delle Langhe. Accanto alla valorizzazione delle varietà autoctone, il progetto Michelin intende riconoscere anche il lavoro delle nuove generazioni di produttori, impegnate a mantenere le tradizioni viticole e a interpretarle attraverso pratiche e sensibilità contemporanee. Con l'ingresso del Piemonte, l'Italia diventa così il primo Paese dopo la Francia a entrare nel progetto delle Uve Michelin, che punta a estendere progressivamente la propria presenza nei principali territori vitivinicoli internazionali.

Uve Michelin, quattro livelli per classificare le aziende vitivinicole

Secondo quanto riferisce la Rossa, la selezione non si concentrerà esclusivamente sulla qualità dei vini, ma prenderà in considerazione anche il lavoro svolto dai produttori, la continuità delle tradizioni familiari, la capacità di innovazione e il rapporto con il territorio. L'obiettivo è offrire agli appassionati uno strumento di orientamento che permetta di conoscere le aziende e le peculiarità delle diverse aree vitivinicole. Il sistema prevede quattro livelli di riconoscimento: Tre Uve, Due Uve, Un'Uva e Selezionato.

Uve Michelin, come funzionano Le Tre Uve saranno attribuite ai produttori d'eccellenza, capaci di mantenere standard qualitativi eccezionali indipendentemente dall'annata. Le Due Uve identificheranno aziende di particolare rilievo per la costanza qualitativa e la capacità di esprimere il terroir. Il riconoscimento di Un'Uva sarà riservato ai produttori che realizzano vini di alta qualità, con uno stile distintivo e risultati particolarmente significativi nelle annate migliori. La categoria Selezionato comprenderà invece aziende affidabili, caratterizzate da coerenza produttiva e vini ben realizzati.