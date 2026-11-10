Il Chianti Classico ottiene un riconoscimento atteso: la menzione Gran Selezione viene riservata esclusivamente alla denominazione del Gallo Nero. Il Senato ha approvato, il 4 novembre, la modifica alla Legge 238/2016, il Testo unico della vite e del vino. La disposizione tutela il percorso avviato dal Consorzio nel 2014, quando questa tipologia è entrata nel disciplinare di produzione, e consolida sul piano nazionale un principio già riconosciuto dalla normativa europea. Oggi la Gran Selezione costituisce il 5% della produzione complessiva del Chianti Classico. A oggi sono 197 le aziende che hanno ottenuto almeno una volta la certificazione per questa tipologia, dando vita a un’offerta di 256 etichette: alcune realtà, infatti, propongono più versioni con la menzione. Il dato segna una crescita significativa rispetto al 2014, anno del debutto pubblico della categoria, quando le aziende certificate erano soltanto 33.

La menzione Gran Selezione viene riservata esclusivamente al Chianti Classico

Gran Selezione, la menzione è riservata al Chianti Classico

Il provvedimento stabilisce che la dicitura Gran Selezione possa identificare soltanto i vini del Chianti Classico. La scelta riconosce alla denominazione il percorso intrapreso dodici anni fa, quando il Consorzio ha collocato una nuova categoria al vertice della propria piramide qualitativa, accanto a Chianti Classico Annata e Riserva. Da allora, aziende e produttori hanno investito nella selezione delle uve, nella definizione delle caratteristiche produttive e nella promozione di questa espressione del territorio.

Sono 197 le aziende che hanno ottenuto almeno una volta la certificazione di Gran Selezione

La modifica legislativa interviene sulla tutela del nome e sulla riconoscibilità della tipologia. Non introduce una nuova categoria né modifica le regole enologiche già previste dal disciplinare: stabilisce invece che la menzione, nata e sviluppata all'interno del Chianti Classico, non possa essere adottata da altre denominazioni. Il riconoscimento rafforza la distinzione dal semplice Chianti Docg sui mercati e offre ai consumatori un riferimento più chiaro al momento dell'acquisto.

Il percorso iniziato nel 2014 e gli investimenti delle aziende

L'introduzione della Gran Selezione ha segnato una tappa importante nella strategia del Consorzio del Vino Chianti Classico. La tipologia identifica vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice, attraverso una selezione delle parcelle e delle materie prime. Il disciplinare stabilisce inoltre tempi di maturazione più lunghi rispetto alle altre tipologie: almeno 30 mesi, di cui tre in bottiglia. Negli anni successivi, il progetto ha richiesto risorse economiche e competenze specifiche, coinvolgendo le aziende sia nella produzione sia nella comunicazione. L'obiettivo è stato definire un'identità riconoscibile per i vini di fascia più alta della denominazione, mettendo in risalto le differenze tra aree, vigneti e interpretazioni del Sangiovese.

Una tutela che rafforza l'identità del Gallo Nero