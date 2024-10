Gelato World Cup: è tempo di qualificazioni. Nel 2026 la finale a Rimini

L'undicesima edizione della Gelato World Cup si prepara a tornare, con i riflettori puntati su gennaio 2026, quando al Sigep di Rimini si svolgerà la finale di questa prestigiosa competizione mondiale. Organizzata da Gelato e Cultura Srl in collaborazione con Sigep, The World Expo for Foodservice Excellence del gruppo Ieg Exhibition, la Gelato World Cup vedrà 12 squadre internazionali sfidarsi per conquistare il titolo di campioni del mondo del gelato artigianale.

Partono le selezioni per la Gelato World Cup 2026

Gelato World Cup: le semifinali e le tappe di qualificazione

Il cammino verso la finale inizia ora, con un intero anno dedicato alle selezioni nazionali e regionali che individueranno le squadre pronte a rappresentare il proprio Paese e continente. Squadre di maestri gelatieri e pasticceri dovranno dimostrare la loro abilità creativa e tecnica attraverso prove che spaziano dall'arte della gelateria a quella della pasticceria.

Le semifinali, che seguono le selezioni nazionali svoltesi nel 2023, sono suddivise in un calendario di eventi internazionali che coprono diversi continenti, garantendo la partecipazione dei migliori talenti da tutto il mondo. La prima semifinale si terrà a Singapore dal 22 al 25 ottobre durante la Gelato Asia Cup, all'interno dell'evento FHA Horeca. Qui, verranno selezionate tre squadre che rappresenteranno l'Asia nella fase finale.

A seguire, la Gelato Europe Cup si svolgerà al Sigep di Rimini dal 18 al 19 gennaio 2025, in concomitanza con il rinomato salone del gelato e della pasticceria, e vedrà la selezione di altre quattro squadre provenienti dall'Europa. La competizione si sposterà poi in Cina, dal 24 al 26 aprile 2025, con la Gelato China Cup al Sigep China, che determinerà una squadra finalista per il continente asiatico. Infine, la Gelato America Cup avrà luogo a Buenos Aires dal 9 al 12 giugno 2025, nel contesto di FITHEP, e qualificherà altre quattro squadre americane per la finale mondiale.

Gelato World Cup: un percorso di eccellenza e creatività

Le competizioni non riguardano solo la creazione del miglior gelato artigianale, ma anche prove tecniche e creative che mettono alla prova la maestria dei partecipanti. I team, composti da gelatieri, pasticceri, chef e scultori di ghiaccio, devono affrontare sfide che spaziano dalla preparazione di coppe decorate, al gelato gastronomico, fino alla creazione di sculture in cioccolato e ghiaccio. «La Gelato World Cup - spiega Sergio Colalucci, neo presidente della Gelato World Cup - diventa una coppa sempre più ambita e per selezionare le professionalità di più alto livello la sua partecipazione vede sempre piú la necessità di semifinali e selezioni nazionali che rende piú severe e professionali le selezioni, con squadre all'altezza di una competizione mondiale. Le squadre, inoltre, avranno più di un anno per allenarsi e affinare la loro tecnica».