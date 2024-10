Il cielo è azzurro sopra Singapore: Italia 1ª al Global Chefs Challenge

Non solo tre medaglie d'oro, una per ogni categoria: il team della Nazionale italiana cuochi (Nic) ha portato a casa anche tre prestigiose coppe al Global Chefs Challenge 2024, ottenendo il primo posto assoluto nella categoria "Pastry", nella "Chef challenge" (cucina senior) e nella categoria "Young" (cucina junior). Questi i risultati eccezionali del team azzurro, che si è così aggiudicato il punteggio più alto tra tutti i Paesi in competizione.

Chi sono i campioni italiani che hanno trionfato al Global Chefs Challenge 2024?

Ecco, dunque, chi sono i campioni che hanno rappresentato l'Italia nei box:

Luca Bnà e Mattia Silvio Sabatini , per Pastry Chefs Challenge : oro e primo posto assoluto con un dessert al piatto e una torta, per sei persone, più una pièce artistica in cioccolato, hanno interpretato il tema “Night Safari”, in onore al primo parco faunistico al mondo e principale attrazione di Singapore;

Giuseppe De Vincenzo e Andrea Serale, per Chefs Challenge (senior), oro e secondo posto assoluto. Hanno presentato quattro piatti per 12 persone: starter vegano, antipasto a base di pesce, main course e dessert. Tema del loro progetto: "Flowers and leaves", con una speciale "Dedication to the Farmer: The First Member of Our Brigade" (dedica al contadino, il primo membro della nostra brigata);

Francesco Locorotondo, per la Young Chefs Challenge: oro e terzo posto assoluto, con tre portate per quattro commensali: starter a base di pesce, main course e dessert. Il tema da lui proposto: "Citrus" (agrumi), scelti per rappresentare i meravigliosi prodotti che madre natura ci offre.

L'Italia trionfa al Global Chefs Challenge: 3 ori e 3 coppe

Risultati che giungono grazie al lavoro e ai sacrifici di giovani talentuosi, con già al loro attivo esperienze d'eccellenza e capaci di esprimere standard tecnici elevatissimi, con creatività e innovazione, per piatti impeccabili e in grado di valorizzare la materia prima e il patrimonio culturale e gastronomico del nostro Paese; il tutto, nel rispetto del rigoroso regolamento di gara, che prevedeva anche la massima riduzione dello spreco alimentare e un sempre più ampio spazio alle esigenze salutistiche e alle nuove tendenze.

Italia campione al Global Chefs Challenge 2024: la gioia di Pozzulo (Fic)

«La Federazione italiana cuochi torna con il grandissimo successo della propria Nazionale: tre medaglie d'oro e tre coppe: un risultato che ci dà un'immensa soddisfazione, soprattutto per l'impegno e la dedizione che questi ragazzi hanno dimostrato. Per questo immenso risultato ringrazio i ragazzi per il lavoro svolto negli ultimi mesi: vi assicuro che la preparazione ha richiesto tantissimi sacrifici e un grande impegno. Hanno fatto tutto questo con il cuore» ha dichiarato il presidente della Federcuochi, Rocco Pozzulo, a margine della premiazione a Singapore.