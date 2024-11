Acqua filtrata: perché è importante in molte preparazioni?

L’acqua è l’elemento base per moltissime bevande e pietanze ecco perché sempre più interesse si è sviluppato in tantissimi campi di applicazione. La tecnologia di oggi ci ha permesso di passare dai sistemi tradizionali di addolcimento a sistemi di filtrazione che permettono di avere acqua su misura per preparazione.

Acqua filtrata nel segmento caffè

Certamente tutto il mondo del caffè, in particolare dello specialty coffee, è sensibile al tema acqua. Basta pensare che una tazza di caffè è composta per oltre il 95% di acqua - se parliamo di un espresso - e del 98% nel caso di un caffè filtro. L’acqua e la sua composizione sono quindi in grado di influenzare il risultato finale nel bilanciamento tra acidità e amarezza, il corpo e la crema del caffè. Nel caso di tè e infusi, l’acqua interviene anche sul colore, la torbidità e l’aroma.

In questo campo, l’acqua è passata dall’essere un potenziale problema per le attrezzature, a causa delle possibili incrostazioni, a diventare una risorsa vera e propria. Utilizzare un’acqua con un contenuto di sali minerali bilanciato e priva di cloro e sostanze organiche significa fare una scelta consapevole nei confronti dell’ingrediente principale contenuto in tazza.

Acqua filtrata in pasticceria e panificazione

Nel mondo della pasticceria/panificazione l’acqua impiegata può avere tantissima influenza sulla lievitazione e il bilanciamento dell’acidità. Acque troppo dure o clorate inibiscono la lievitazione o possono avere un impatto sulla croccantezza del risultato finale. Inoltre i forni a vapore hanno bisogno di acqua ottimizzata ad hoc, per evitare costosi guasti o fermo-macchina. Infine, non è da trascurare tutto l’aspetto legato al water pairing, ovvero all’abbinamento tra acqua e vino o acqua e pietanze che sta sempre più prendendo piede nel campo dell’alta ristorazione.

Acqua filtrata in cocktail e mixology

C'è tanta attenzione all’acqua per la creazione del ghiaccio perfetto, che non è più solo un elemento di guarnizione, quanto più un ingrediente a tutti gli effetti. L’acqua con cui è creato deve rispettare determinati requisiti alimentari ed essere ottimizzata per raggiungere diversi livelli di trasparenza e durata. Anche in questo caso, scegliere un’acqua priva di depositi, sostanze disinfettanti e composti organici permette di ottenere un risultato eccellente sotto diversi aspetti: visivo, olfattivo e gustativo.

