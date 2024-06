Il ghiaccio è cibo: come non perdersi in un bicchier d'acqua

Tra un’acqua pura, trasparente e incontaminata e un’acqua opaca e carica di minerali, composti organici, cloro e contaminanti quale berresti? La risposta a questo quesito appare scontata, ma non sempre ci si pone la stessa domanda prima di degustare un caffè, un infuso o un cocktail eppure l’acqua rappresenta il loro ingrediente principale (e segreto) dato che la sua percentuale supera sempre il 90%: 95% nel caso di un espresso, 98% per tè o infusi, 100% se parliamo di ghiaccio.

Acqua filtrata: la chiave per un ghiaccio perfetto

Si pensa spesso che l’acqua sia incolore, inodore e insapore, ma non è così! L‘acqua è un solvente eccellente che consiste in qualcosa di più del noto composto chimico di idrogeno (H) e ossigeno (O), cioè H 2 O. Nell‘acqua potabile sono disciolti minerali e sostanze provenienti dall‘ambiente e impiegate per il trattamento dell‘acqua.

La qualità del ghiaccio: fondamentale per drink e cibo perfetti

La sua esatta composizione influenza gli aspetti sensoriali dell‘acqua: gusto, odore e sensazione palatale. Ora che inizia la bella stagione e il ghiaccio viene sempre più impiegato per cocktail e bevande fredde, ricordiamoci che, per essere considerato alimentare, deve essere incontaminato e che l’acqua per la produzione del ghiaccio, se trattata con un sistema di filtrazione adeguato, farà una grandissima differenza.

L’importanza del ghiaccio è spesso ancora sottovalutata. Esso è infatti, a tutti gli effetti, un ingrediente vero e proprio di ogni bevanda fredda. Quando viene utilizzato per la conservazione degli alimenti è importante che sia privo di contaminazioni. Dal ghiaccio possono dipendere alterazioni di sapori e di equilibri di gusto che possono vanificare gli sforzi di ogni bravo bartender e/o operatore del mondo foodservice.

Un filtro Brita migliora la qualità del ghiaccio, garantisce l’igiene e allunga la vita delle attrezzature per la produzione del ghiaccio. Se il ghiaccio è molto trasparente, infatti, vuol dire che è stato prodotto con un’acqua ottimizzata, che si è compattata correttamente in fase di congelamento. Il cubetto, di conseguenza, durerà molto di più nel bicchiere, mantenendo più a lungo la temperatura e non annacquando il drink o contaminando gli alimenti.

